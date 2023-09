Trasa tramwajowa do Wilanowa się zazielenia

400 nowych drzew przybędzie wzdłuż linii tramwajowej do Wilanowa. Drzewa będą posadzone w ramach akcji Przystanek Zieleń.

Wystartował kolejny etap akcji Przystanek Zieleń, kierowanej do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów.

W ramach akcji sadzone są drzewa na trasie tramwajowej do Wilanowa.

W drugim etapie posadzone zostanie 400 drzew.

Tramwaj do Wilanowa jest największą inwestycją tramwajową w Warszawie.

Budimex – generalny wykonawca budowy trasy tramwajowej ze Śródmieścia do Wilanowa w Warszawie – realizuje kolejny etap akcji Przystanek Zieleń, w ramach której wzdłuż linii tramwajowej do Wilanowa‎ przybędzie z inicjatywy firmy 400 drzew. Akcja kierowana jest do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów. W trakcie poprzedniego etapu akcji zgłoszenia wpłynęły od 25 wspólnot, a suma drzewek, o które poproszono Budimex przekroczyła 450. Podczas II etapu akcji zgłoszenia zbierane są do 22 września, a nasadzenia będą robione w październiku.

Dobre przyjęcie pierwszego etapu akcji, sprawia, że z optymizmem patrzymy na jej kolejny etap, zwłaszcza, że po stronie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych widać duże zaangażowanie. Cieszymy się, że możemy im umożliwić realizację marzenia o zazielenieniu ich przestrzeni. Wskutek naszych działań i nasadzeń kompensacyjnych wzdłuż linii tramwajowej do Wilanowa zostanie posadzonych ponad 1000 drzew, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wrażenia osób korzystających zarówno z samego tramwaju, jak i mieszkańców sąsiadujących z trasą terenów. Zależy nam by obie te grupy były bezpośrednimi beneficjentami tej największej tramwajowej inwestycji w stolicy, nie tylko w sensie komunikacyjnym, chociaż to jest oczywiście priorytetem – mówi Martyna Wróbel, Dyrektor Komunikacji Budimex SA.

Przystanek Zieleń to akcja kierowana bezpośrednio do wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych ‎w dzielnicach Mokotów oraz Wilanów (w niedalekiej okolicy budowy Tramwaju do ‎Wilanowa), które dysponują gruntem, na którym można posadzić nowe drzewa oraz posiadają zasoby pozwalające na ‎bezterminowe dbanie o ‎posadzone rośliny.‎ Aby zgłosić wspólnotę lub spółdzielnie do akcji wystarczy wypełnić formularz ‎zgłoszeniowy na stronie www.przystanekzielen.waw.pl Zgłoszenia do 2. edycji akcji ‎można składać do 22 września 2023 r.‎ Trzeci, finalny etap akcji, podczas którego zostanie posadzonych 140 drzew, zaplanowany jest na wiosnę 2024 roku.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe muszą dysponować gruntem, na którym ‎można zrealizować nasadzenia ‎drzew i znajdować się w okolicy budowy Tramwaju ‎do Wilanowa. Muszą też posiadać zasoby pozwalające na ‎bezterminowe dbanie o ‎posadzone drzewa.‎

Tramwaj do Wilanowa, będący największą inwestycją tramwajową w Warszawie, zauważalnie poprawi jakość życia wielu mieszkańców Warszawy – dzięki niej mieszkańcy Wilanowa w godzinach szczytu dojadą do Śródmieścia w mniej niż 30 minut! Budimex, największy polski generalny wykonawca budowlany, realizuje inwestycję od września ‎‎‎2022 roku dla inwestora Tramwaje Warszawskie. ‎