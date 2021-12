Tremend podsumowuje rok 2021: aż 8 zrealizowanych projektów hotelowych

W roku 2021 Tremend nie zwolnił tempa, a wręcz je podkręcił. Zakończył m.in. projekty ośmiu hoteli w Polsce i za granicą. Każdy z hoteli, jakie wychodzą spod projektowych skrzydeł pracowni Tremend opowiada inną historię o miejscu, w którym się znajduje, zachwycając jednocześnie detalem i sztuką.

Architekci pracowni Tremend mają się czym pochwalić. W trakcie ciągle trwającej pandemii ukończonych zostało o dwie inwestycje więcej niż w roku ubiegłym.

Ponadto otrzymali aż osiem nagród i nominacji w międzynarodowych konkursach, w tym w prestiżowym nowojorskim konkursie Hospitality Design Award.

Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection

To najnowszy oddany obiekt do użytku. Odnowiony Rezydent Sopot MGallery Hotel Collection zyskał nowe życie i powrócił do lat swojej świetności. Secesyjna, bogato zdobiona bryła mieści w swych wnętrzach przestrzeń pełną nieoczywistej elegancji. Hotel jest częścią grupy MGallery i członkiem rodziny Accor Hotels. Inspiracją przy tworzeniu tego projektu była otaczająca hotel przyroda, a dokładniej piaszczysta bałtycka plaża i morze. Wszelkie detale, jak kolorystyka i tekstury materiałów, zostały dobrane z myślą właśnie o niej.

Crowne Plaza Budapest

To jeden z zagranicznych obiektów zaprojektowanych przez pracownię Tremend. Kolejna Crowne Plaza, po warszawskiej realizacji wnętrz Crowne Plaza Warsaw - the Hub, znajduje się w stolicy Węgier. Architekci projektując wnętrza wyszli z założenia, że Crowne Plaza Budapest to nie tylko biznes, ale też interakcja społeczna oraz doświadczenie, w którym szczególna uwaga została zwrócona na jakość snu, zdrowy styl życia, jedzenie oraz niepowtarzalne doświadczenie kulturowe. Zaprojektowane przez Tremend wnętrza zachęcają zarówno do odpoczynku jak i kreatywnej pracy, której sprzyjają wspaniałe dekoracje stworzone przez współczesnych artystów.

AC Hotel by Marriott Kraków

AC Hotel by Marriott Kraków zlokalizowany przy krakowskich Błoniach znajduje się w stosunkowo niewielkiej odległości od Wawelu i rynku starego Miasta w Krakowie, co sprawia iż może być idealnym miejscem na rodzinne wakacje czy weekendowy wypad, a także biznesowe podróże.

Wnętrza AC Hotel by Marriott Kraków to kwintesencja klasycznego amerykańskiego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - „ Ideą projektu była ponadczasowość i prostota”.

Architekci postawili na naturalne kolory ziemi, brązy, beże, przeplatane delikatnymi złotymi akcentami, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem. Dzięki tym zabiegom pomimo monumentalności całego założenia, nie odczuwa się tu przytłoczenia, bo wnętrza są przytulne.

Tulip Residences Warsaw Targowa i Tulip Residences Joinville-Le-Pont