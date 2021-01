Trendy 2021: personalizacja mebli wchodzi na nowy poziom

Wnętrza mają nie tylko odpowiadać naszym potrzebom, ale też wyrażać naszą osobowość. Creative to system meblowy, dzięki któremu z łatwością urządzimy wymarzone M.

Wybierając system Creative mamy szansę stać się współtwórcami własnych mebli. Do wyboru jest kilkadziesiąt rodzajów brył (szafy, regały, biurka, kredensy, bufety, łóżka, itp.) - każda dostępna w 11 kolorach korpusów i frontów. Większość mebli możemy swobodnie modyfikować dodając, usuwając lub modyfikując wybrane elementy. Ostateczny szlif możemy nadać decydując się na jeden z 12 rodzajów nóżek i uchwytów (w tym opcja push to open). To daje kilka tysięcy możliwych konfiguracji! Na szczęście zebranie tych elementów w wymarzony mebel jest bardzo proste - przez cały proces poprowadzi nas intuicyjny konfigurator.

Dla osób, które wolą skorzystać z gotowych propozycji lub nanieść tylko niewielkie modyfikacje, marka Vox przygotowała liczne wstępnie skonfigurowane bryły. W katalogu na stronie wystarczy wybrać tę, która podoba się nam najbardziej. Jeśli odpowiada nam forma mebla, ale niekoniecznie jego kolor - nic straconego. Zmiana barwy to kwestia kilku kliknięć myszką.

Niezależnie od tego, którą drogę wybierzemy - meble w ciągu kilkunastu dni trafią pod wskazany adres. Razem z bardzo precyzyjną instrukcją do składania. Oczywiście można również skorzystać z opcji transportu z montażem.

Creative to wymarzone rozwiązanie dla osób, które lubią same decydować o najdrobniejszych elementach swojego wnętrza. Konfigurator, choć daje olbrzymią liczbę możliwości kreacji, jednocześnie nie pozwoli stworzyć niefunkcjonalnego mebla. Co ważne - podczas zmieniania mebli mamy nieustanną kontrolę nad ceną produktu. Nie musimy się martwić, że przekroczymy założony budżet.

Projektantką systemu Creative jest Marta Krupińska. Na swoim koncie ma kolekcje dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Wiele z jej wcześniejszych projektów to meble, które możemy w mniejszym lub większym stopniu sami modyfikować, które żyją oraz zmieniają się razem z nami. Creative to jednak kolekcja personalizowana na niespotykanym dotąd poziomie.