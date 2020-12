Trendy 2021: te kolory będą rządzić we wnętrzach w przyszłym roku

Kolory we wnętrzach nie tylko odzwierciedlają nasz charakter, ale wpływają też na odczuwane emocje. Marka Tikkurila zaprezentowała właśnie najnowszą kolekcję Color Now 2021, prezentującą najnowsze kolorystyczne trendy na nadchodzący rok.

Otaczająca nas natura charakteryzuje się kojącym wpływem na ludzką psychikę, motywuje do działania i przenosi w bardziej wrażliwy stan świadomości. Dlatego to właśnie barwy nieba, piasku, skał, słońca i drzew stały się natchnieniem do stworzenia palety, która odzwierciedla obecne spojrzenie na świat, jak również wyraża aktualne pragnienia i intencje – odbudowę nadziei. Składająca się z dziesięciu odcieni kolekcja na 2021 rok otwiera drzwi do odkrycia nowego aranżacyjnego potencjału i umożliwia swobodne łączenie barw w harmonijną całość, wprowadzając do przestrzeni optymizm, kreatywność i ciepło.

Kolekcja Tikkurila Color Now 2021 została stworzona przez ekspertów Tikkurila, którzy bazowali na własnej wiedzy i ponad 100-letnim doświadczeniu marki. Obok przewodniego, wzbudzającego nadzieję koloru roku Y354 Cumulus w palecie znalazły się również delikatne, pastelowe tonacje G481 Mirage, X381 Aloe, K480 Tamarix i H405 Doll, jak również intensywniejsze odcienie S329 Freesia, L429 Indigo, M425 Beetroot, N378 Ficus oraz 311 Heat. Dają one wprost nieograniczone możliwości stylizacji wnętrzarskich – od stonowanych i subtelnych, po bardziej odważne i awangardowe. Barwy te w wyjątkowo wdzięczny sposób komponować się będą z naturalnym światłem, które wydobędzie ich prawdziwą moc, kreując w pomieszczeniach przyjemną aurę i poczucie dynamizmu.