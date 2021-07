Trwa akcja „TAK! dla edukacji klimatycznej”

Edukacja klimatyczna leży u podstaw walki z kryzysem klimatycznym, a skuteczna walka, jest możliwa jedynie dzięki wspólnym wysiłkom firm, rządów i społeczeństwa.

REKLAMA

Realizowana w ramach GDD wystawa "Gdy edukacja trwa całe życie" pod kuratorstwem Izabeli Bołoz, ukazuje projekty polemizujące z tradycyjnymi modelami przekazywania wiedzy. Przedstawione prace dotyczą możliwości zmian w dotychczas przyjętych rozwiązaniach edukacyjnych, proponują nowe formy uczenia się i nauczania oraz pokazują nowatorskie inicjatywy dostosowane do przemian społecznych.

Dzieci i młodzież są coraz bardziej świadomi zmiany klimatu i ich konsekwencji dla planety oraz odczuwają potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy na ten temat. Zmiana klimatu nie jest już tylko „potencjalnym” zagrożeniem, ale ma bezpośredni wpływ na życie ludzi i ekosystemów. Jest jednym z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Już dziś obserwujemy skutki globalnego ocieplenia w postaci coraz większej liczby i większego natężenia ekstremalnych warunków pogodowych, jak i globalnych zmian, takich jak m.in. fale upałów, intensywne opady, nawałnice, bezśnieżne zimy, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów, czy topnienie lodowców.

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego życia dla wielu ludzi, a jednym z elementów tej wizji inspirowanie do bardziej zrównoważonych nawyków i ekologicznego stylu życia. Działania w obszarze ochrony klimatu i edukacji klimatycznej wpisane są w strategię zrównoważonego rozwoju IKEA, zakładającą, że firma do 2030 r. stanie się marką przyjazną dla klimatu. Rzetelnie prowadzona edukacja w szkołach nie tylko uwrażliwi dzieci na problemy, z jakimi mierzy się świat, ale również przygotuje je do stawienia czoła wyzwaniom klimatycznym, które w najbliższych latach wciąż będą przed nami. Dlatego IKEA zaangażowała się w kampanię, która jak wierzymy, przyczyni się do trwałej zmiany, z korzyścią dla przyszłych pokoleń

Celem kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”, którą można zobaczyć podczas GDD jest zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej – opartej na danych naukowych i realizowanej w ramach obowiązujących przedmiotów.