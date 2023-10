Trwa nabór do projektu Warszawskie Architektki

Do 31 października można zgłaszać chęć udziału w projekcie badawczym Warszawskie Architektki organizowanym przez ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

Jeszcze tylko do 31 października można zgłaszać się do udziału w kobiecym projekcie badawczym „Architektki”.

Celem przedsięwzięcia jest odkrywanie historii warszawskich architektek i ich dorobku.

Organizatorem akcji jest ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury.

W ramach projektu pięć współczesnych architektek: Małgorzata Kuciewicz, Natalia Paszkowska, Marta Sękulska-Wrońska, Aleksandra Wasilkowska i Anna Zawadzka-Sobieraj, podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi koleżankami. Współpraca międzypokoleniowa będzie miała charakter warsztatowy i mentoringowy.

Każda z naszych mentorek reprezentuje różne i bardzo autorskie podejście do tworzenia architektury – mówi Monika Komorowska z ZODIAK-u.

Małgorzata Kuciewicz ze studia projektowego Centrala działa eksperymentalnie, badawczo i artystycznie; jest współautorką wystaw, instalacji i publikacji m.in. na biennale w Wenecji a także koncepcji „Uśmiechu Warszawy”. Natalia Paszkowska współtworzy pracownię WWAA, w której powstał projekt Służewskiego Domu Kultury zmieniający myślenie o lokalnych instytucjach kultury w Warszawie. Marta Sękulska-Wrońska współprowadzi studio WXCA, które zaprojektowało kompleks muzealny na Cytadeli. Architektkę i scenografkę Aleksandrę Wasilkowską fascynuje architektura cienia, której na co dzień nie dostrzegamy, ale ma olbrzymi wpływ na nasze funkcjonowanie, jak choćby miejskie bazary – takie, jak zaprojektowane przez nią Targowisko Bakalarska. Z kolei Anna Zawadzka-Sobieraj, aktywnie działająca w warszawskim Stowarzyszeniu Architektów Polskich (gdzie współtworzyła tzw. zielone standardy), patrzy bardziej na wymiar ekologiczny architektury.

fot. UM Warszawa

Tropem słynnych architektek

Podczas warsztatów doświadczone architektki – razem z młodymi adeptkami zawodu – zbadają i zinterpretują prace wybranych architektek z przeszłości, które miały wpływ na kształtowanie się Warszawy. Projekt jest też okazją do przypomnienia i odkrycia na nowo dziedzictwa warszawskich architektek.

W stolicy tworzyły wybitne architektki, takie jak m.in. Barbara Brukalska – współautorka ikonicznego i awangardowego własnego domu na Żoliborzu; Halina Skibniewska – projektantka uwielbianego do dziś przez mieszkańców osiedla Sady Żoliborskie; Helena Syrkus – współautorka Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Kole; Maria Piechotka – współautorka osiedli bielańskich; Zofia Hansen – współautorska osiedla Przyczółek Grochowski; Jasna Strzałkowska-Ryszka – autorka kilku stacji warszawskiego metra.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. architektki rozpoczynające przygodę z projektowaniem oraz studentki architektury. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października. Dla uczestniczek zostało przewidziane wynagrodzenie.

Architektki to projekt Miasta Stołecznego Warszawy realizowany we współpracy z Stowarzyszeniem Artanimacje. Partnerami są: Kirov & Partners, Fundacja Pasja do Edukacji i Rozwoju oraz Oddział Warszawski SARP.