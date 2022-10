Trwają Bydgoskie Dni Projektowe. Sprawdzamy, co się dzieje!

W bydgoskich Młynach Rothera do niedzieli 15 października trwają Bydgoskie Dni Projektowe. Sprawdziliśmy, co do zaoferowania mają organizatorzy: Młyny Rothera we współpracy z Fundacją Bochińskich.

14 października odbył się pierwszy dzień pierwszej edycji wydarzenia Bydgoskie Dni Projektowe.

Wystawy, warsztaty, zarażanie dizajnem i hackathon kreatywny to najważniejsze punkty inauguracji i pierwszego dnia imprezy.

Bydgoskich Dni Projektowe odbywają się w specjalnie zaaranżowanych przestrzeniach Młynów Rothera.

Wydarzenie jest otwarte, bezpłatne i potrwa do niedzieli 16 października, a trzy premierowe wystawy będzie można oglądać do końca grudnia 2022.

Młyny Rothera: jedyna taka przestrzeń w Bydgoszczy

Młyny Rothera to jedna z niewielu przestrzeni niekomercyjnych w Polsce, która idealnie łączy nowoczesność i przywiązanie do historii. Zrewitalizowane wnętrza zachęciły lokalną społeczność oraz gości spoza Bydgoszczy do wizyty na Bydgoskich Dniach Projektowych.

- Z radością obserwujemy entuzjazm, z jakim mieszkańcy Bydgoszczy i goście z różnych stron Polski odbierają nasz festiwal. Pierwsza edycja Bydgoskich Dni Projektowych gromadzi wokół siebie zarówno środowiska kreatywne, jak i zaangażowanych mieszkańców. Cieszę się, że dzięki takim wydarzeniom postindustrialna przestrzeń Młynów Rothera służy wymianie idei i twórczej współpracy - mówi Sławomir Czarnecki, dyrektor Młynów Rothera, menedżer kultury, filozof.

Organizatorzy stawiają na dostępność - przestrzenie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, mile widziani są czworonożni goście, a na tych, którym nie udało się dojechać do Bydgoszczy, czeka możliwość oglądania festiwalu transmisji online oraz wirtualnego oprowadzania po wystawach.

14 października odbył się pierwszy dzień pierwszej edycji wydarzenia Bydgoskie Dni Projektowe. fot. mat. prasowe

- Najbardziej zwróciły moją uwagę różne formy prezentacji obiektów. Bardzo ciekawe są również krótkie filmy, które idealnie dopełniają obraz wystaw. Spodobało mi się, że podczas oprowadzania mogłam poznać perspektywę kuratorek na temat ikon polskiego dizajnu. Wirtualna forma wystaw była czymś czego wcześniej nie widziałam. Innowacyjność to słowo kluczowe tego doświadczenia i zdecydowanie polecam każdemu wizytę na Bydgoskich Dniach Projektowych - relacjonuje Zuza, wolontariuszka Bydgoskich Dni Projektowych.

Dizajn na wynos

Bydgoskie Dni Projektowe to także premiera serwisu serwisu Dizajn na wynos, stworzonego przez Fundację Bochińskich - Partnera Strategicznego festiwalu. Odwiedzający platformę mogą - dzięki zastosowaniu technologii 3D - obejrzeć każdy z eksponowanych na wystawach obiektów. Z kolei goście Bydgoskich Dni Projektowych mają możliwość porównania dwóch doświadczeń - zarówno wirtualnego oprowadzania po wystawie, w technologii VR, jak i oglądania wystaw na miejscu.

- Po pierwszym dniu dni projektowych widzimy, że nasz miejski festiwal jest bardzo pozytywnie odebrany. To bardzo cieszy. Hybrydowa formuła, czyli wydarzenia organizowane na miejscu w Młynach Rothera i w świecie cyfrowym pokazują, że świat materialny świetnie może być uzupełniony przestrzenią cyfrową. Serwis Dizajn na wynos budzi olbrzymie zainteresowanie między innymi dlatego, że pozwala zobaczyć wystawy przez nas przygotowane w każdym domu na kanapie. Jesteśmy szczęśliwi, że z Bydgoszczy nadajemy sygnał kreatywności na całą Polskę - mówi Beata Bochińska, kuratorka Bydgoskich Dni Projektowych, była prezeska Instytutu Wzornictwa Przemysłowego i autorka bestsellera “Zacznij kochać dizajn”.

Hackathon o designie

Od 14 do 16 października 9 zespołów próbuje odpowiedzieć na pytanie “Jak promować polski design?”. Nagrody w wysokości 5 000 zł na realizację dwóch najlepszych pomysłów zostaną przyznane ostatniego dnia festiwalu. Jedna to nagroda specjalna „Nasza Bydgoszcz”, która będzie przyznana za pomysł o największym wpływie na życie mieszkańców Bydgoszczy.

- Jest tu wiele kreatywnych, rożnych zespołów. Niektórzy zapisali się z bardziej sformułowanymi pomysłami i już zaczęli wysyłać ankiety, aby sprawdzić, czy ich pomysły są dobrze odbierane. Inni zaczynają od zera i spędzili cały dzień z mentorami, dyskutując o różnych rozwiązaniach. Fajne jest to, że jest kwadrans po piątej w piątkowe popołudnie, a zespoły wciąż pracują nad swoimi pomysłami. Cieszy mnie, że jest tu tyle ambitnych grup, które tak ciężko pracują - konkluduje Saga Gardevärn, pomysłodawczyni Bydgoszcz Design Challenge.

Bydgoskie Dni Projektowe to miejski festiwal poświęcony polskiej myśli projektowej i celebrowaniu współtwórczej przestrzeni dobrego bycia, którego organizatorem są bydgoskie Młyny Rothera we współpracy z Fundacją Bochińskich.