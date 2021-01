Trwają prace rewitalizacyjne w Łodzi. Kolejne ulice z zielenią

Zakończyła się rewitalizacja ulicy Próchnika, na odcinku od ulicy Zachodniej do ulicy Piotrkowskiej i ulicy Rewolucji 1905 roku, na odcinku od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Wschodniej. Na 350-metrowej długości obydwu ulic wiele się zmieniło, a jak przy większości inwestycji rewitalizacyjnych także zazieleniło. Pojawiły się bowiem 94 drzewa i blisko 650 krzewów.

- Zazieleniliśmy kolejny, niegdyś wyjałowiony z roślinności fragment centrum Łodzi. Nasadzenia drzew czy krzewów to jeden z kluczowych elementów każdej naszej inwestycji, prowadzonej w ramach rewitalizacji. Na ulicy Próchnika i Rewolucji 1905 roku pojawiły się graby, wiśnie, miłorzęby, a także byliny, rośliny płożące i trawy ozdobne. Wśród nich dominują rośliny liściaste, w tym na przykład berberysy, tawułki i hortensje. W zieleńcach montowane są jednocześnie czujniki wilgoci, uruchamiające ich nawadnianie. Tuż obok nowej zieleni zamontowane zostały także stylowe meble miejskie: 10 stojaków rowerowych, 12 ławek i tyle samo koszy na śmieci. Teraz wypada poczekać do wiosny, kiedy roślinność rozkwitnie i przysiąść na którejś z ławek - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Remont ulic Próchnika i Rewolucji 1905 roku rozpoczął się na początku 2020 roku. Prace prowadzone były etapami, ale kompleksowo. W pierwszym etapie zakres robót obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowano także sieć elektryczną, wymieniając przy tym istniejącą infrastrukturę oświetleniową, która wyposażona została w czujniki zmierzchu regulujące poziom światła. Drugi etap zakładał budowę chodników z płyt i kostki kamiennej. Następnie położona została nawierzchnia jezdni, jednocześnie zwężona do szerokości 6 metrów. Po stronie północnej obydwu ulic powstały miejsca postojowe. Przystanki komunikacji miejskiej zostały wyniesione i pokryte nawierzchnią antypoślizgową. Na razie z nich jednak nie skorzystamy. Ruch samochodowy, dzięki zakończeniu remontu został wznowiony, ale na powrót autobusów, jadących zrewitalizowanymi odcinkami ulicy Próchnika i Rewolucji 1905 roku musimy poczekać do zakończenia kolejnego etapu remontu tej drugiej ulicy, na odcinku od ulicy Wschodniej do ulicy Kilińskiego. Koszt całej inwestycji, prowadzonej w ramach rewitalizacji obszarowej wynosi 7,5 mln zł.

Prace rewitalizacyjne wróciły też na ulicę Zachodnią, gdzie rozpoczął się ich ostatni etap na odcinku między ulicami Ogrodową a Legionów. Po wschodniej stronie jezdni wymieniona zostanie nawierzchnia chodnika. Ten dostosowany będzie dla osób z niepełnosprawnościami. Pojawi się także jego podświetlenie. Wybetonowany zostanie znajdujący się tam przystanek autobusowy, który także zostanie przystosowany do użytkowania przez osoby z dysfunkcjami.

W obrębie całego rewitalizowanego obszaru postawionych zostanie 5 stojaków rowerowych, 5 koszy na odpady, 2 kosze na psie nieczystości oraz barierki trawnikowe i gablota informacyjna. Obecne oświetlenie uliczne zostanie odnowione lub wymienione. Nasadzona zostanie zieleń niska w postaci krzewów, bylin i traw ozdobnych. Zieleń będzie podświetlona i nawadniana przez automatyczny system. Na ulicy Zachodniej nie zabraknie także wysokiej zieleni – od ulicy Legionów do Próchnika pojawi się 19 nowych drzew.

Remont nie spowoduje zmian w ruchu drogowym, który odbywa się obecnie wewnętrzną częścią wschodniej nitki ulicy Zachodniej. Zewnętrzny pas oddany zostanie do użytku po zakończeniu rewitalizacji, co nastąpi w marcu. Wówczas ulica Zachodnia będzie przejezdna już na całej swojej szerokości.