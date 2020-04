Trzech polskich architektów wyróżnionych w plebiscycie 40 under 40

Ogłoszono wyniki plebiscytu "40 under 40". Wśród wyróżnionych architektów znalazły się aż trzy polskie nazwiska.

REKLAMA

Po raz kolejny The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies wraz

z The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design ogłosiło wyniki w plebiscycie "40 under 40". Tym samym zaprezentowanych zostało czterdziestu utalentowanych architektów, którzy nie ukończyli jeszcze 40. roku życia. Wśród nich znalazły się aż trzy polskie nazwiska.

Europe 40 Under 40® to coroczny plebiscyt, którego jury składa się z praktyków architektury

i projektowania, naukowców i wydawców zaproszonych przez komitet doradczy Europejskiego Centrum. W tym roku ponownie ogłosili oni kolejną utalentowaną generację europejskich architektów i projektantów. Program wspiera osoby, które będą miały wpływ na najbliższą przyszłość europejskiego projektowania i sposobu myślenia, co wpłynie na przyszłe środowiska architektów na arenie międzynarodowej. Celem wyróżnienia jest nie tylko uznanie dla najbardziej obiecujących specjalistów pracujących w Unii Europejskiej i innych krajach w Europie, ale przede wszystkim promowanie i zachęcanie nowych talentów do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w branży.

Jedną z nagrodzonych osób została Anna Paszkowska-Grudziąż, która wraz z Rafałem Grudziążem tworzą warszawską pracownię 81.WAW.PL, gdzie jest głównym projektantem. Pracownia znana jest z oryginalnych, niebanalnych projektów domów i wnętrz. Architekci mają już na koncie wiele nagród na rynku polskim oraz międzynarodowym, jak chociażby Nagrodę SARP 2019, World Architecture Community 2020, czy Top Builder 2020. W tym roku nagrodzeni zostali także Jakub Cieślik z grupy VERSO i Łukasz Skorek z KUMSTUDIO.

W ciągu ostatnich lat w ramach projektu nagrodzono blisko 200 młodych europejskich architektów, których prace prezentowane były następnie w Europie oraz w Ameryce. Wśród nich znalazły się takie polskie nazwiska: Beata Goczoł z Goczołowie Architekci Studio Autorskie z Zabrza, Barbara i Oskar Grąbczewscy z OVO Grąbczewscy Architekci z Katowic, Marcin Kościuch i Tomasz Osięgłowski z Ultra Architects z Poznania, Anna Siedlecka projektantka przemysłowa ze Studio Puff-Buff Design

z Warszawy oraz Robert Konieczny – KWK Promes.

Program Europe 40 Under 40® jest otwarty dla architektów, architektów krajobrazu, architektów wnętrz, urbanistów i projektantów przemysłowych, którzy nie ukończyli 40 roku życia.

Wernisaż prac laureatów nagrody "40 under 40" wstępnie odbędzie w czerwcu 2020 roku w Centrum Europejskim w Atenach.