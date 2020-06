Trzy nowe hotele Hampton by Hilton w Polsce

W Polsce pojawią się trzy nowe hotele marki Hampton by Hilton. Mowa o obiektach w Krakowie, Zielonej Górze i Białymstoku.

Hilton ogłosił dziś podpisanie umów dotyczących trzech nowych hoteli spod marki Hampton by Hilton w strategicznych lokalizacjach na terenie Polski – jednego z najszybciej rozwijających się hubów biznesowych i turystycznych w Europie Wschodniej. Nowe nieruchomości, usytuowane przy krakowskim lotnisku, jak również w kluczowych centrach regionalnych w Zielonej Górze i Białymstoku, przyczynią się do jeszcze bardziej intensywnej ekspansji Hiltona w Polsce, gdzie marka planuje zwiększenie swojego portfolio o 60% do roku 2022.

Dzięki podpisaniu umowy franczyzowej pomiędzy Hiltonem i Vanezza Sp. z o.o., 173-pokojowy Hampton by Hilton Krakow Airport, który przechodzi właśnie proces znacznej rozbudowy, dołączy do ponad 600 hoteli marki znajdujących się w pobliżu lotnisk. Hotel zlokalizowany jest 10 minut piechotą od krakowskiego lotniska oraz w pobliżu jednego z najszybciej rozwijających się obszarów przemysłowych w mieście, które bezustannie przyciąga międzynarodowych i lokalnych inwestorów

W Białymstoku – jednym z największych miast we wschodniej części Polski – Hilton podpisał umowę z Rogowski Development Nova Sp. z o.o. BIS Sp. K., dzięki której do portfolio firmy dołączy 122-pokojowy hotel funkcjonujący pod marką Hampton by Hilton. Lokalizacja nieruchomości w samym centrum Białegostoku, gdzie znajduje się aktualnie niewielka liczba hoteli globalnych marek, sprawia, iż staje się on idealną bazą wypadową dla osób pragnących zwiedzić historyczne atrakcje miasta oraz jego okolice, w tym pobliski Białowieski Park Narodowy oraz Krainę Wielkich Jezior Mazurskich.

Kontynuując ekspansję w kluczowych polskich ośrodkach regionalnych, Hilton podpisał trzecią umowę franczyzową z Duda Development Sp. z o.o. oraz konsorcjum FB ANTCZAK, dzięki której Hampton by Hilton stanie się pierwszą międzynarodową marką hotelową obecną w Zielonej Górze oraz powiększy swoje portfolio o 115-pokojową nieruchomość. Hotel będzie usytuowany w kulturalnym centrum miasta w pobliżu najważniejszych połączeń drogowych i kolejowych z Niemcami oraz Polską centralną.

Trzy nowe placówki dołączą do portfolio 22 hoteli firmy Hilton w Polsce, w tym do niedawno otwartego Hilton Świnoujście Resort & Spa oraz Hampton by Hilton Łódź, którego otwarcie zaplanowane jest na koniec 2020 roku.