Trzymetrowa rzeźba Mitoraja, niedźwiedź za 3 mln zł czy niezrealizowany projekt pomnika Bohaterów Warszawy

Trzymetrowa rzeźba Igora Mitoraja, niedźwiedź polarny autorstwa Françoisa Pompona, którego wartość szacuje się nawet na 3 miliony złotych czy praca Aliny Szapocznikow, będąca modelem do niezrealizowanego pomnika Bohaterów Warszawy. Październikowa wystawa „Rzeźba i Formy Przestrzenne” to wielkie nazwiska i wyjątkowe prace. Dzieła pójdą pod młotek już 29 października.

Niezwykle intrygująca, naturalnych rozmiarów rzeźba przedstawiająca niedźwiedzia polarnego. To wybitne dzieło autorstwa Françoisa Pompona, którego marmurowa wersja znajduje się w Musée d'Orsay w Paryżu. Artysta, zaliczany dziś do jednych z najważniejszych rzeźbiarzy, swoją karierę zaczynał jako asystent innego znakomitego twórcy, Auguste’a Rodina. Talent oraz doskonała współpraca z uznanym rzeźbiarzem sprawiły, iż Pompon przez wiele lat był w Paryżu jednym z najbardziej rozchwytywanych asystentów. W pierwszych latach XX wieku zwrócił się ostatecznie ku figurom zwierzęcym. Ukoronowaniem tych artystycznych tendencji była pierwsza prezentacja rzeźby przedstawiającej kroczącego niedźwiedzia polarnego na „Salon d’automne” w 1922 roku. Realizacja ta zyskała niezwykłe uznanie i popularność, jeszcze za życia artysty. Wartość rzeźby z brązu, prezentowanej w DESA Unicum, szacowana jest na 3 miliony złotych.

Imponująca jest również trzymetrowa rzeźba „Ikaria” z 1996 roku. To jedna z najważniejszych i najbardziej kompletnych figur w twórczości Igora Mitoraja. Taka sama rzeźba znajduje się w słynnej paryskiej dzielnicy La Défense, obok prac wybitnych twórców sztuki współczesnej. „Ikaria” to monumentalna w wyrazie figura, przedstawiająca sylwetkę kobiety ze skrzydłami. Klatka piersiowa postaci jest wyraźnie wypięta do przodu, ciężar muskularnego ciała równomiernie spoczywa na umięśnionych nogach. Ikaria pozbawiona jest głowy, lecz linia jej szyi wyraźnie wskazuje, jakby patrzyła w niebo. Niezwykle dumna, gotowa do odlotu. Powstrzymywać ma ją tylko trzymająca za prawą nogę męska dłoń. Wartość rzeźby szacowana jest nawet na 2 mln złotych. Na wystawie i aukcji pojawią się również trzy inne prace Mitoraja, w tym rzeźba „Nudo”, przedstawiająca nagie, męskie ciało.

Październikowa wystawa to również jedyna okazja, aby zobaczyć model do Pomnika Bohaterów Warszawy „Nike” Aliny Szapocznikow, jednej z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich artystek. Przedstawiony szkic nie odpowiadał w pełni ówczesnym potrzebom władz komunistycznych. Nie do końca adekwatny okazał się obraz Nike jako kobiety wolnej, zuchwałej, zdolnej do największych poświęceń i namiętności. Zarzucano jej zbytnie epatowanie nagością oraz nieskrępowanie seksualne. Projekt w ostateczności nie został zrealizowany. Rzeźbiarski model przedstawia młodą kobietę z rozłożonymi skrzydłami u ramion. Artystka ujęła chwilę, kiedy szykuje się do odlotu. Monumentalna skala, w jakiej zamierzano zrealizować projekt, miała ukazać wyjątkową ekspresję tej rzeźby.

Na wystawie pojawią się również dzieła takich twórców jak Magdalena Abakanowicz, Stanisław Szukalski czy Maria Jarema. 29 października zostaną zlicytowane w DESA Unicum.

Wystawa Rzeźba i Formy Przestrzenne: 19-29 października 2020, godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i godz. 11-16 (sobota), Dom Aukcyjny DESA Unicum, ul. Piękna 1A, Warszawa, wstęp wolny