TVN inwestuje w fotowoltaikę. Na dachach budynków umieszcza panele

Grupa TVN montuje panele fotowoltaiczne na dachach warszawskich budynków. Pozwoli to na zredukowanie dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery prawie o 30 ton rocznie, czyli tyle ile jest w stanie pochłonąć 4300 drzew.

Grupa TVN rozpoczęła proces montowania paneli fotowoltaicznych na dachach warszawskich budynków.

Umożliwi to wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania anten telewizyjnych.

Pierwsze moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu obiektu Grupy TVN już w czerwcu 2022 roku. Siedemdziesiąt sztuk – o mocy 370 W każdy – pojawi się na budynku przy ul. Augustówka 3 w Warszawie, gdzie znajduje się hub technologiczny spółki. Instalacja, która znajdzie się na dachu wyprodukuje prawie 26 kW energii, co pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o 21,6 ton rocznie.

Kolejne panele pojawią się na przełomie sierpnia i września tego roku w budynku Grupy przy ul. Powsińskiej 4 w Warszawie. Na górze obiektu umieszczonych zostanie 26 sztuk paneli fotowoltaicznych. Ilość energii, którą wyprodukują one przez rok wynosi 9,6 kW, a ich działanie przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 8,2 tony.

Zielony krok

Przyjmując, że na jednym hektarze lasu rośnie ok. 700 średniej wielkości drzew, a każde z nich absorbuje z atmosfery od 6 do 7 kilogramów dwutlenku węgla rocznie, dzięki zielonej energii wyprodukowanej przez 96 paneli fotowoltaicznych, które montuje na dwóch pierwszych budynkach Grupa TVN do atmosfery nie wyemitowana zostanie taka ilość CO2, którą co roku pochłania areał ok. 6 hektarów lasu.

- Wykorzystanie w naszej działalności biznesowej odnawialnych źródeł energii to kolejny krok w realizacji strategii prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie. Teraz rozpoczęliśmy pilotażowy program montowania paneli fotowoltaicznych na naszych dwóch budynkach z zapleczem technologicznym, tj. m.in. z naszymi antenami. Podobnie jak w każdym obszarze biznesu, tak i w podejmowanych działaniach prośrodowiskowych staramy się poszukiwać nowoczesnych, innowacyjnych i przyszłościowych rozwiązań. Montaż paneli fotowoltaicznych pozwoli nam na realizację transmisji antenowych wprost ze źródeł odnawialnych. Jest to kierunek, który na pewno będziemy rozwijać w przyszłości – powiedział Krzysztof Kozłowski, CTO Grupy TVN.