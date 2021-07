Twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak w Lizbonie. Wystawa wybitnej architekt

Przez trzy miesiące w siedzibie Trienal de Arquitectura de Lisboa będzie można zobaczyć projekty i rysunki Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak. Nie zabraknie archiwalnych i współczesnych fotografii, filmów oraz modeli najciekawszych obiektów.

REKLAMA

Wystawa wybitnej architektki polskiego modernizmu, Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak po raz drugi zostanie zaprezentowana poza Polską.

Działalność Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak była ściśle związana z Wrocławiem – tam jako pierwsza kobieta po wojnie otrzymała dyplom architekta. Jako młoda projektantka pracowała przy odbudowie wrocławskich zabytków, projektowała pierwsze osiedla, nowoczesne szkoły i nowatorskie budynki mieszkalne. W kolejnych latach opracowywała obiekty znacznie bardziej złożone: wielkie centra handlowo-usługowe, ośrodki wypoczynkowe, zespoły mieszkaniowe czy wreszcie świątynie. Dzięki zaangażowaniu kuratorów wystawy: Michała Dudy i Małgorzaty Devosges-Cuber z Muzeum Architektury we Wrocławiu, twórczość Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak po raz drugi (po pokazie w Nowym Jorku w 2019 roku) zostanie zaprezentowana zagranicznej publiczności.

5-metrowy wieżowiec wizytówką wystawy

W pałacu Sinel de Cordes zostaną zaprezentowane najważniejsze projekty i realizacje opracowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak przez prawie pół wieku jej aktywności zawodowej – od lat pięćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX wieku. Na ekspozycji nie zabraknie projektów i rysunków autorki, archiwalnych i współczesnych fotografii, filmów oraz modeli najciekawszych obiektów – zarówno zrealizowanych, jak i tych, które na zawsze pozostały jedynie koncepcją, m.in. zespołu mieszkaniowo-usługowego przy placu Grunwaldzkim, Szkoły Muzycznej przy ul. Mazowieckiej we Wrocławiu, zespołu wypoczynkowego w Sobótce, centrum hotelowo-usługowego przy placu Feliksa Dzierżyńskiego we Wrocławiu (obecnie plac Dominikański) i rozbudowy Poczty Głównej przy ulicy Krasińskiego 1.

Odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć także, zrealizowany przy okazji nowojorskiej odsłony wystawy, ponad pięciometrowej wysokości model jednego z wieżowców znajdujących się na terenie kompleksu mieszkaniowo-usługowego przy pl. Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Wystawę „Patchwork: The Architecture of Jadwiga Grabowska-Hawrylak” można obejrzeć w Trienal de Arquitectura de Lisboa, Campo de Santa Clara, w Lizbonie.

Wystawa jest czynna od 13.07 do 18.09.2021 roku.

Kuratorzy wystawy: Małgorzata Devosges-Cuber i Michał Duda (Muzeum Architektury we Wrocławiu).

Wystawa została przygotowana we współpracy z Fundacją polsko-portugalską Entre oraz dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.