Tychy remontują wolnostany w mieście

W 2020 roku w Tychach wykonano remont 107 wolnostanów na łączną kwotę ok. 1,75 mln zł.

Co roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (MZBM) w Tychach przeprowadza remonty lokali mieszkalnych, tzw. wolnostanów, które udostępniane są mieszkańcom Tychów, oczekującym na przydział mieszkania lub kwalifikującym się do najmu socjalnego. W 2020 roku wykonano remont 107 mieszkań na łączną kwotę ok. 1,75 mln zł. Wyremontowane lokale zostały już udostępnione nowym najemcom.

Wolnostany znajdziemy w każdym mieście, najczęściej są „rozrzucone” w różnych częściach miast i miasteczek. To lokale od osób, które przestały w nich mieszkać lub nie spełniały warunków do wynajmu lokalu (np. nie płaciły lub miały tytuł do innego lokalu). Miasto musi taki lokal przejąć, sprawdzić jego stan techniczny, ocenić i wycenić koszty remontu doprowadzającego lokal do oczekiwanego standardu. W Tychach mieszkania te są zlokalizowane w nieruchomościach administrowanych przez MZBM.

- Wolnostany remontujemy systematycznie, w ubiegłym roku wykonaliśmy prace w budynkach na os. A, B, C, D, E, F oraz na obrzeżach miasta, na ulicy Leśnej, Świerkowej, Browarowej czy Katowickiej. Średnia powierzchnia tych lokali wynosi ok. 35 m2, zwykle to mieszkania jedno, dwu i trzypokojowe, czasem, choć znacznie rzadziej zdarzają się czteropokojowe – mówi Agata Goc, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

Remonty wolnostanów wyglądają bardzo różnie. Dla lokali komunalnych wymienia się najczęściej instalacje wewnętrzne, stolarkę okienną czy drzwi. Czasem trzeba przeprowadzić roboty tynkarskie, malarskie, wykonać nowe posadzki albo wyposażyć lokal w kuchenkę czy podgrzewacz wody. Dla lokali przeznaczonych na najem socjalny dodatkowo wykonuje się tzw. „biały montaż”, a na podłodze pojawia się np. wykładzina.

– Każde miasto boryka się z problemem braku wystarczającej liczby lokali mieszkalnych dlatego ważne jest to, by wykorzystywać zasoby, które posiadamy. Mieszkania te są przeznaczone dla osób z mniejszymi dochodami, czasem dla nich to jedyna szansa na własne „cztery kąty”. Co więcej, często remontując wolnostan poprawiamy stan techniczny całego obiektu np. wymieniając instalacje wewnętrzne – mówi Hanna Skoczylas, z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku wykonano 115 remontów wolnostanów, w ubiegłym roku - 107. Co roku liczby te, w zależności od przejętych obiektów wyglądają nieco inaczej, jednak liczba remontowanych wolnostanów zawsze jest wyższa niż 100.

Wszystkie wyremontowane wolnostany na bieżąco przekazywane są nowym najemcom zgodnie ze wskazaniem Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy. Obecnie mieszkania otrzymują rodziny jedno i dwuosobowe, które złożyły wnioski w 2019 roku oraz trzy, cztero i pięcio- osobowe, których wnioski wpłynęły do Urzędu Miasta w 2016 roku.