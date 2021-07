Umowa na modernizację Teatru Dramatycznego w Białymstoku podpisana

Firma Budimex podpisała z Teatrem Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku umowę na modernizację zabytkowego budynku instytucji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to początek 2023 roku.

Teatr ogłosił przetarg na generalny remont swojej siedziby w lutym tego roku. W maju instytucja wyłoniła najkorzystniejszą ofertę – firmy Budimex SA. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki na modernizację zostały zaplanowane także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego.

– Ponad 70 lat Białystok i cały region czekał na przebudowę Teatru Dramatycznego. Stała się ona możliwa dzięki 26 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a także pieniądzom z budżetu województwa. Ta inwestycja pokazuje, że polski rząd dostrzega potrzeby stolicy województwa podlaskiego i wspiera inwestycje, które służą mieszkańcom. Cieszę się, że nasza obietnica z wyborów samorządowych w 2018 roku staje się faktem. Mam nadzieję, że za dwa lata spotkamy się w nowoczesnym, komfortowym, a przede wszystkim przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami Teatrze - powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Umowę ma modernizację budynku Teatru podpisali dr Martyna Faustyna Zaniewska, zastępca dyrektora Teatru Dramatycznego oraz Andrzej Sowa, dyrektor rejonu firmy Budimex SA.

- Ten dzień z pewnością przejdzie do historii naszej instytucji. Długo wyczekiwany remont w końcu się ziści. Przed nami czas tworzenia i prezentacji spektakli na scenach gościnnych. Wierzę, że siła, jaka tkwi w naszym zespole, pozwoli nam z sukcesem przejść ten niełatwy okres. Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy ze zrozumieniem i ogromnym zaangażowaniem włączyli się we wszystkie prace związane z przygotowaniem do modernizacji. Mam nadzieję, że już za dwa lata, będziemy mogli zaprosić naszych widzów do nowych wnętrz Teatru Dramatycznego i wspólnie cieszyć się z realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji – powiedziała dr Martyna Faustyna Zaniewska, zastępca dyrektora teatru.

Firma Budimex SA za prace budowlane zaoferowała kwotę 31 777 284,93 zł. Modernizacja ma zostać zrealizowana w ciągu osiemnastu miesięcy.

– Budimex zrealizował z sukcesem wiele inwestycji teatralnych obejmujących także wykonanie „pod klucz”. W tej chwili realizujemy także rozbudowę Teatru Polskiego w Szczecinie i modernizację Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jesteśmy wykonawcą, który zawsze dotrzymuje słowa i staramy się realizować nasze budowy w terminie - powiedział Andrzej Sowa, dyrektor rejonu firmy Budimex SA. – Największym wyzwaniem w tej inwestycji będzie wzmocnienie istniejącej konstrukcji: fundamentów oraz stropu nad sceną w zabytkowej części obiektu, dostosowując ją do przejęcia obciążeń od nowej technologii scenicznej oraz renowacja zabytkowych struktur obiektu – dodaje Andrzej Sowa.