Upcyklingowa inicjatywa z udziałem młodych projektantów

Młodym adeptom projektowania mebli zostało rzucone wyzwanie: dokonać upcyklingu materiałów użytych do stworzenia ubiegłorocznej wystawy Natural Born i zaprojektować z nich piękne drewniane stoły. Cztery zróżnicowane projekty o zdradzających ich charakter nazwach: Closer, Relations, Common i CUT, stworzyły kolekcję Natural Born Collective. Meble powstały pod kierunkiem autora projektu Natural Born, Tomka Rygalika, wykładowcy Wydziału Wzornictwa z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Adama Majewskiego z Katedry Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego.

REKLAMA

Stoły powstały z desek czerwonego dębu amerykańskiego, które rok wcześniej tworzyły las na wystawie Natural Born, ukazując piękno tego wysoce zrównoważonego, naturalnego surowca. Meble powstały pod kierunkiem autora projektu Natural Born, Tomka Rygalika, wykładowcy Wydziału Wzornictwa z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Adama Majewskiego z Katedry Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, a projekt zainicjowało Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC).

Wszystkie zaprojektowane stoły, o wiele mówiących nazwach Closer, Relations, Common oraz Cut, stanowią niepowtarzalne produkty, a jednocześnie mają swój wymiar eksperymentalny – dotykają bowiem różnych kwestii. Jeden zajmuje się tym, w jaki sposób można interpretować sposób pozyskania surowca do produkcji elementów stołów, inne natomiast odnoszą się do interakcji, które zachodzą pomiędzy użytkownikami takich obiektów. Niektórzy uczestnicy zbadali to zagadnienie aby nadać stołom takie kształty, dzięki którym użytkownikom łatwiej jest odnaleźć się w kontekście spotkań o formalnym, bądź nieformalnym charakterze. Przede wszystkim jednak kluczowe w procesie twórczym było wykorzystanie wysoce odnawialnego surowca drewnianego, jakim jest amerykański czerwony dąb.

– Krzesło Natural Born stało się dla nas ogromną inspiracją, dlatego spontanicznie wraz z jego autorem oraz AHEC postanowiliśmy podjąć współpracę nad nowym projektem. Wspólnie uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zaangażować do tego młodych, zdolnych ludzi, którzy aspirują do uzyskania statusu projektantów form użytkowych, w tym także mebli – powiedział dr inż. Adam Majewski, adiunkt Katedry Meblarstwa na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jeden z liderów projektu. – Ponadto upcykling to rodzaj sprzeciwu wobec marnowania materiałów, który wyraża się w przywracaniu im funkcjonalności, a czasem w nadaniu nowego kontekstu lub formy. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać materiał z wystawy – dodał Adam Majewski.

Studenci skorzystali z możliwości oferowanych przez upcykling jako formy wtórnego przetwarzania materiałów uznanych za zbędne, aby stworzyć produkty o wartości większej niż uprzednio wykorzystane surowce. Propagują w ten sposób współczesny, odpowiedzialny sposób myślenia o projektowaniu, produkcji oraz konsumpcji.

– Punktem wyjścia do powstania naszego stołu była myśl, że chcemy stworzyć projekt prawdziwie zrównoważony. Uznaliśmy, że drewno jako materiał odnawialny jest też magazynem CO2, bo drzewa w cyklu swojego życia pobierają go z atmosfery i magazynują w swojej tkance – powiedziała Joanna Kośko, studentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, współautorka projektu CUT.