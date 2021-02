Uznana marka w stolicy Dolnego Śląska. Międzynarodowa firma konsultingowa z nową siedzibą

Międzynarodowa firma konsultingowa, zajmująca się głównie doradztwem strategicznym i transakcyjnym, dołączyła do grona najemców CitySpace we Wrocławiu. Decyzja ma związek z planowanym powiększeniem kadry.

CitySpace to jeden z największych operatorów biur elastycznych w Polsce. We Wrocławiu zarządza nimi w budynkach Aquarius Business House przy ul. Swobodnej oraz Nobilis Business House obok pl. Grunwaldzkiego. Na współpracę z CitySpace decydują się firmy z różnych branż i różnej wielkości, jakie jak Northpass i Duco z IT, Mikomax z obszaru smart office i Pro Progressio z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Tym razem do grona partnerów dołączyła firma L.E.K. Consulting.

– Bardzo cieszymy się, że tak uznana marka z długimi tradycjami zdecydowała się pracować z centrum CitySpace Nobilis. To dowód na to, że jesteśmy godnym zaufania, solidnym partnerem biznesowym z ofertą dostosowaną do aktualnych potrzeb dynamicznie rozwijających się firm – mówi Magdalena Śnieżek, regional director South Poland.

Uznana marka w stolicy Dolnego Śląska

L.E.K. Consulting to międzynarodowa firma doradcza założona w 1983 roku w Londynie, gdzie do dziś znajduje się jej siedziba główna. Świadczy usługi doradcze na całym świecie poprzez sieć niemal 30 biur. Europejskie filie firmy znajdują się m.in. w Paryżu, Madrycie i Monachium, zaś jedyne biuro w Polsce jest we Wrocławiu. Pracujący w nim zespół odpowiada za region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE). L.E.K. Consulting zajmuje się głównie doradztwem strategicznym i transakcyjnym. Najczęściej doradza funduszom Private Equity oraz globalnym korporacjom działającym w obszarze MedTech, Healthcare, Industrial, Consumer goods, Transport, Energy i wielu innych.

W polskim oddziale L.E.K. Consulting pracuje ok. 10 osób, ale zespół szybko się rozbudowuje. W związku z planami rozwoju firma potrzebowała odpowiedniego biura.

– Zamierzamy szybko rosnąć kadrowo, dlatego potrzebujemy przestrzeni elastycznej z opcją dodania stanowisk pracy. Biuro CitySpace daje ku temu możliwości i spełnia nasze oczekiwania związane z dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą i pozytywną atmosferą. Bardzo podoba nam się to, że biura są przytulne i urządzone w ciekawym stylu – argumentuje Maciej Żurowski, senior manager w L.E.K. Consulting.

Centrum CitySpace w Nobilis Business House stało się niedawno jeszcze bardziej atrakcyjne, ponieważ zostało ulepszone o dodatkową przestrzeń i stanowiska pracy. Powierzchnia całkowita wynosi obecnie ponad 2 000 mkw., a liczba stanowisk 301.

Poza Wrocławiem CitySpace oferuje biura elastyczne w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Gdańsku. Razem w 10 lokalizacjach (z czego 5 w stolicy). W maju 2021 operator otworzy 11. lokalizację w Polsce. Będzie to nowe biuro w Katowicach (budynek Face2Face). Oprócz przestrzeni elastycznych (prywatnych gabinetów oraz pomieszczeń typu open space) operator oferuje sale spotkań, biura wirtualne i coworking. W centrach znajdują się recepcje, kuchnie, pokoje do rozmów telefonicznych itp. Oferta jest dostosowywana do zmieniających się potrzeb. Przykładem jest wprowadzenie kabin akustycznych do pracy w pojedynkę i spotkań w wąskim gronie w Gdańsku. Nowym uzupełnieniem oferty jest natomiast aplikacja CitySpace App. Jej główną funkcją jest rezerwacja biur operatora. Jest to możliwe nawet bez umowy.

CitySpace to marka należąca do grupy Echo Investment.