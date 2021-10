Villa Reden projektu Franta Group z kolejną nagrodą

Zlokalizowana w Chorzowie Villa Reden szkicu Macieja Franty zdobyła pierwszą nagrodę w organizowanym przez The Architecture Community konkursie World Design Awards 2021.

REKLAMA

To już kolejne wyróżnienie dla budynku. Wcześniej informowaliśmy o nagrodzie w plebiscycie DNA Paris Design Awards oraz znalezieniu się projektu na krótkiej liście finałowej międzynarodowego konkursu The Plan Award 2021 i jego późniejszym awansie do ścisłej, finałowej 20-stki. Villa Reden była jedynym projektem z Polski w swojej kategorii.

World Design Awards to międzynarodowy plebiscyt organizowany przez platformę The Architecture Community. W plebiscycie promowane są innowacyjne projekty całego świata.

O projekcie Villa Reden

Villa Reden w Chorzowie to zespół czterech dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych podzielonych na niezależnie funkcjonujące części, w których znajduje się w osiem apartamentów na wynajem. Zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Chorzowa, w zabytkowym Parku Redena, wśród wyjątkowego sąsiedztwa o dużej wartości historycznej. Budynek swoją niebanalną formą wpisuje się w wymagające architektonicznie otoczenie, wpisując się w tkankę miejską i otwierając się na bliskie sąsiedztwo przyrody. Bryła dopasowała się do nieregularnego terenu kształtem, a okalające ją balkony i tarasy o zaokrąglonym kształcie nawiązują do międzywojennej zabudowy willowej otoczenia.

Więcej o projekcie przeczytasz TUTAJ