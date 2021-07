W 2021 roku Łódź zyskała aż 10 nowych łąk kwietnych

W tym roku mieszkańcy Łodzi otrzymali 10 nowych łąk kwietnych w całym mieście - ponad 7 000 metrów kwadratowych pięknych i kolorowych kwiatów, które nie tylko cieszą oczy, ale pełnią ważne funkcje ekologiczne.

Łąki rosną m.in. w łódzkim ZOO, Parku Podolskim, Parku „Źródła Olechówki”, na skwerze Króla Władysława Jagiełły czy przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Dzięki współpracy z generalnymi wykonawcami - Giardini i Łąki Kwietne- powstało osiem łąk kwietnych. To idea społeczna, której celem jest stworzenie ścieżki edukacyjnej dla łódzkich szkół, które mogą mieć zastosowanie w realizacji programu edukacyjnego oraz promocja łąk kwietnych w miastach.

Od wielu lat można zaobserwować spadającą populację owadów zapylających, zmniejszającą się bioróżnorodność, co w efekcie wpływa niekorzystnie na zmiany w środowisku. Wysiewanie różnych gatunków roślin kwitnących tj. łąki kwietne to nie tylko atrakcyjnie wyglądające, pięknie pachnące miejsca dla mieszkańców miast, ale także zapewnienie pożywienia i schronienia dla pożytecznej entomofauny m.in. dla zapylaczy, tj. pszczół samotnic, motyli, trzmieli, a także dla ptaków i małych ssaków.

Łąki kwietne w miastach pełnią wiele istotnych funkcji, z których często nie zdajemy sobie sprawy m.in. obniżają temperaturę na danym terenie, akumulują pyły komunikacyjne, obniżają poziom hałasu. Są one wyjątkowo wytrzymałe i odporne na suszę oraz lepiej odprowadzają nadmiar wody podczas burzy niż zwykłe trawniki. Ich zdolność do utrzymywania równowagi wodnej jest ważną zaletą, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, który z roku na rok coraz bardziej odczuwa deficyt wody i ma jedne z najmniejszych zasobów wody w całej Unii Europejskiej. Ich zaletą jest także to, że mogą obniżać koszty utrzymania terenów zielonych, przede wszystkim dzięki ograniczaniu koszenia oraz podlewania. Łąkę kosi się maksymalnie dwa razy w roku. To oszczędność nie tylko pieniędzy i czasu ale także zdrowia.