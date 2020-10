W dobie pandemii. Stworzyli zdjęcia, które mówią więcej niż słowa

Pandemia koronawirusa paradoksalnie uwypukliła potrzebę bliskości, spokoju, jedności oraz powrotu do powolnego życia opartego na podstawowych wartościach i równowadze. Ponad 54 proc. badanych w raporcie "Gdy dom jest całym światem: życie Polaków podczas izolacji" oceniało swój nastrój negatywnie. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości?

REKLAMA

Fundacja Grupy Slow we współpracy ze znanym fotografem Danielem Petryczkiewiczem (#NoBeautyInPlastic) oraz ilustratorkami ze studia graficznego Bazgrołaki stworzyła obrazy, które mówią więcej niż słowa. Pokazują oddech wielowymiarowo, uwzględniając aspekt zdrowotny i społeczny.

- Pierwsza połowa roku 2020 wywróciła do góry nogami nasze dotychczasowe życie. Pandemia była i jest trudnym doświadczeniem społecznym, wystawiła i wystawia nasze relacje społeczne i zaufanie na niełatwą próbę. Patrząc jednak w przyszłość, wydaje się to tylko przygrywką do wyzwań które już zaczynają nas dotykać - część jako konsekwencja pandemii a część jako wynik postępujących zmian klimatycznych i związanych z tym kryzysów - społecznych i ekonomicznych. Pierwszy raz w historii wydaje się, że przyszłość wcale nie będzie lepsza niż przeszłość ale wręcz przeciwnie. Musimy nauczyć się żyć z nowymi wyzwaniami. Możemy powinniśmy zadbać o to jak na nie zareagujemy? Jak poradzimy sobie z samymi sobą? Od tego zależeć będzie to jak się odnajdziemy się razem, w społeczeństwie. Dlatego postanowiliśmy wejść z tą rzeczywistością w dialog. Tematem rozmowy jest oddech, który nagle został nam niejako zabrany, albo sami go wstrzymaliśmy. Medium, które pomaga prowadzić ten dialog jest fotografia. Dla mnie osobiście oddech jest synonimem Wolności i Równości. Oddech to najpotężniejsze narzędzie, w jakie wyposażyła nas natura. Może dać spokój, siłę i zdrowie, przynieść ulgę. Pytanie czy jesteśmy świadomi jego siły i możliwości? Oddech pozwala nam na nowo poczuć, że jesteśmy częścią Natury - wszystko co żyje oddycha. Dostępny jest dla wszystkich, łączy nas z własnym wnętrzem i z resztą świata. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem i wobec oddechu zawsze jesteśmy równi - niezależnie od wieku, płci, rasy, religii czy przekonań politycznych – opowiada Daniel Petryczkiewicz, twórca sesji zdjęciowej do projektu #Odetchnij.

Jako modele w sesji zdjęciowej wystąpili Marta Sawicka - Danielak, Filip Danielak, dziewczyny z projektu Womanifesto IBE, Dorota Tybinkowska i Eryk Mroczek z Dancingu Międzypokoleniowego, Laura Monti i Malka Kafka, Joanna Krawczak i Piotr Klimczak z córkami, Julia Sieczych z dziećmi.

W projekcie również biorą udział znani eksperci oraz promotorzy świadomego oddechu, którzy na co dzień prowadzą warsztaty i zajmują się edukacją oddechową m.in. Izabela Miłosz-Damaziak, Marta Sawicka Danielak (pisarka, dziennikarka, nauczycielka jogi oraz technik oddechowych i medytacji), Michał Godlewski (Instytut Oddechu), Michał Stec (Wim Hof Method Instructor).

- Pragniemy poszerzyć świadomość społeczeństwa, jednocześnie dać narzędzia do pracy, zadbania o własne zdrowie, spokój i stabilność. Nie ma lepszego momentu niż ten wydarzający się w tej chwili, aby zatrzymać się i dać sobie przestrzeń na świadomy oddech, który leczy i pozwala wysiąść z pędzącego pociągu. – mówi Izabela Miłosz, współzałożycielka Fundacji Grupy Slow.