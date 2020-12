W Katowicach powstaje mural nawiązujący do Światowego Forum Miejskiego

Na ścianie budynku przy ul. Kordeckiego 2a w Katowicach powstaje mural nawiązujący swoim przesłaniem do Światowego Forum Miejskiego. Miasto będzie jego gospodarzem w 2022 roku

Obraz przedstawia człowieka żyjącego w zgodzie z naturą, w centrum ekosystemu, osadzonego w donicy, którego jest integralną częścią. Czerpie z jego zasobów, jednakże są one ograniczone, potrzebną więc energię pobiera ze źródeł odnawialnych.

W ten sposób autor projektu, Raspazjan, mieszkający w naszym mieście i znany również z innych murali, odnosi swój pomysł do 17 celów zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza do celu 7, który mówi o czystej i dostępnej energii. Prezentowany temat zainspirował artystę do użycia specjalnej farby fotokatalitycznej, która posiada szczególną właściwość oczyszczającą powietrze z mocą, z jaką oczyszczałby je las o identycznej powierzchni jak mural.