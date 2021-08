W Krakowie powstaną nowe drogi rowerowe

Coraz więcej kilometrów liczą krakowskie trasy dla rowerzystów. Miasto informuje, że ma obecnie 11 podpisanych umów na opracowanie dokumentacji projektowej kolejnych dróg.

Wybrane ścieżki w mieście zostaną wybudowane jako odrębne zadania inwestycyjne, a pozostałe w ramach programu budowy ścieżek rowerowych. Dokumentacja projektowa jest przygotowywana m.in. dla drugiego etapu budowy ścieżki od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i ul. Lublańskiej do estakady, czyli dostosowania tunelu łączącego ul. Brogi i ul. Rakowicką czy dwóch odcinków drogi prowadzącej z Salwatora do granic miast, czyli od klasztoru sióstr norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim oraz od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej.

Wybrane biuro projektowe przygotowuje też wielowariantową koncepcję dla ścieżki rowerowej łączącej istniejące ciągi rowerowe wzdłuż al. Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielickiej i węzła SKA Podgórze. W przypadku koncepcji dla kładki sanktuarium wraz z drogą wzdłuż ul. Podmokłej oraz przygotowania dokumentacji dla ścieżek rowerowych po północnej stronie ul. Brożka firmy zostały wybrane, a Kraków przygotowuje się do podpisania umów.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miasta Krakowa jest w trakcie weryfikacji ofert dla pięciu zadań: koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej na rzece Prądnik, łączącej ul. Lotniczą z ul. Grunwaldzką; koncepcja dla ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej; koncepcja dla kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Wizjonerów z al. Armii Krajowej; opracowanie projektu dla połączenia ul. Krupniczej z ul. Ingardena; opracowanie projektu korekty geometrii dróg dla rowerów w obrębie ronda Grunwaldzkiego.