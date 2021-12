W Krakowie ruszyła wystawa poświęcona Kengo Kumie

16 grudnia b.r. w krakowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha zainaugurowano wystawę poświęconą najbardziej rozpoznawalnemu japońskiemu architektowi Kengu Kumie.

Kengo Kuma (ur. 1954) to znany i ceniony na całym świecie japoński architekt i profesor akademicki. Architekturę ukończył na Uniwersytecie Tokijskim. Po odbyciu stypendium naukowego na Columbia University w Nowym Jorku założył biuro Spatial Design Studio w Tokio. Zaprojektował m.in. Suntory Museum of Art w Tokio, Bamboo Wall House w Chinach, Besançon Art Center we Francji, czy Muzemu Dundee w Wielkiej Brytanii. Jednym z jego najsłynniejszych projektów jest Stadion Narodowy w Tokio, zbudowany na Igrzyska Olimpijskie w 2020 roku.

Filozofia Kengo Kumy opiera się na przywracaniu tradycyjnych, japońskich nurtów w budownictwie i reinterpretowaniu ich, aby odpowiadały wyzwaniom współczesności. Zgodnie z japońską tradycją łączy on nowoczesne technologie z tradycyjnymi surowcami. Stąd projekty mistrza wyróżnia zaskakujący dobór materiałów, który podkreśla relację między otoczeniem i budynkiem. Każdy jego projekt zakłada przy tym poszanowanie przestrzeni, które pozwala na bardziej intymne, głębsze doświadczanie natury.

Wystawa Kengo Kuma. Eksperyment. Materiał. Architektura w Manggha

16 grudnia b.r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie otwarto wystawę poświęconą twórczości tego najbardziej rozpoznawalnego japońskiego architekta pod tytułem - Kengo Kuma. Eksperyment. Materiał. Architektura. Jednym z jej kuratorów, a zarazem pomysłodawcą jest prof. Krzysztof Ingarden – polski architekt, członek Polskiej Akademii Umiejętności (2015), SARP, MOIA, laureat Honorowej Nagrody SARP. Zaprezentowany zostanie tu wybór ostatnich projektów mistrza, które ukazują rarchitekturę przyjazną dla użytkowników, czerpiącą inspiracje z natury i lokalnego środowiska, tłumiącą tendencje do dominacji nad naturalnym otoczeniem. Wystawę można będzie obejrzeć do 3 maja 2022 roku.

Uzupełnieniem projektów wybitnego japońskiego architekta będzie prezentacja unikatowej drewnianej instalacji Chmura zaprojektowanej przez pracownię Kengo Kumy we współpracy z Wydziałem Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przy wsparciu Stowarzyszenia dla Edukacji Architektonicznej, Fundacji Kyoto – Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz oraz Krzysztofa Ingardena.