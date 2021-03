W Łodzi otwarto nową siedzibę uniwersyteckiego Biobanku

Sercem Biobanku będącego częścią Uniwersytetu Łódzkiego są laboratoria do przygotowywania i przechowywania materiału biologicznego. Powierzchnia nowego budynku wynosi ok. 700 m2.

- Jesteśmy po zakończeniu pierwszego, najważniejszego etapu inwestycji, czyli laboratoriów i infrastruktury komputerowej (serwery, urządzenia do analiz). Obiekt spełni światowe standardy biobankowania. Jego „serce” to laboratoria do przygotowywania i przechowywania materiału biologicznego (tam znajdą się zamrażarki, w których utrzymuje się temperaturę poniżej 80 stopni Celsjusza) oraz Big Data (w tym pracownie biologii molekularnej i sekwencjonowania nowej generacji, Preparatyki Historycznych Zbiorów Osteologicznych – we współpracy z Katedrą Antropologii UŁ) czytamy w komunikacie łódzkiego magistratu.

W ramach inwestycji jest również serwerownia Konsorcjum BBMRI.pl i Centrum Kopii Bezpieczeństwa danych Polskiej Sieci Biobanków Obiekty znajdą się pod ochroną: monitoringu TV, czujników warunków środowiskowych, ruchu, otwarcia drzwi, systemów kontroli wentylacji, systemów alarmowych chroniących przed niepożądaną temperaturą czy zalaniem.

Biobankowanie od wielu lat uznaje się za przyszłość medycyny i badań diagnostycznych. To gromadzenie i przechowywanie materiału biologicznego w postaci np. próbek krwi, śliny, DNA a także udostępnianie tego materiału do badań placówkom naukowo-badawczym i medycznym. Tym zajmują się właśnie biobanki, które można nazwać „magazynami” próbek materiału biologicznego i skojarzonych z nimi danych.