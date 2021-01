W Łodzi ruszyła zbiórka poświątecznych choinek. Dołączą do innych drzew w mieście

Leśnictwo Miejskie i łódzki Ogród Botaniczny zbierają choinki w doniczkach, informuje uml.lodz.pl. Akcja potrwa od 4 do 31 stycznia 2021 r.

To kolejny raz, kiedy Leśnictwo Miejskie i łódzki Ogród Botaniczny będą zbierać choinki w doniczkach. Akcja potrwa od 4 do 31 stycznia 2021 r., a drzewa będzie można dostarczyć codziennie; również w weekendy, w wydłużonych godzinach od 7 do 19.

- W czasach walki z gwałtownymi zmianami klimatycznymi nasadzenia drzew są jednym z kluczowych narzędzi. Dlatego zamiast wyrzucać po Świętach bożonarodzeniowe drzewka na śmietnik, zachęcamy łodzian do przywiezienia choinki nam i dołożenia w ten sposób swojej cegiełki do zwiększania liczby drzew w Łodzi – mówi Maciej Riemer, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.

Zbiorki choinek będą odbywać się w Ogrodzie Botanicznym, przy siedzibie Leśnictwa Miejskiego, a takze na parkingu przy Centrum Handlowym Tulipan, które włączyło się w tym roku do akcji.