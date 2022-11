W Muzeum Warszawskiej Pragi ruszyła interaktywna wystawa poświęcona ekologii

Niesztampowa wystawa o ekologii w Muzeum Warszawskiej Pragi – EkoEksperymentarium – pozwala sprawdzić, jak nasze codzienne, małe czynności mogą pomóc środowisku.

Projekt wymyśliły i realizują Małgosia Żmijska i Joanna Studzińska razem z kolektywem Mamy Projekt.

Wystawa będzie czynna 17 listopada 2022 do 26 lutego 2023 roku.

EkoEksperymentarium jest zbudowane na planie mieszkania: w salonie łapiemy wampiry energetyczne i poznajemy sposoby na oszczędzanie prądu, w łazience wykorzystujemy każdą kroplę wody, w kuchni dzielimy się sposobami na gotowanie less waste, a w sypialni przeglądamy rzeczy i zastanawiamy nad tym, dlaczego warto mieć mniej. Poprzez świetną zabawę mali i duzi odkrywcy poznają sprytne sposoby na to, jak być eko na co dzień.

– EkoEksperymentarium to wystawa do eksperymentowania, a nie tylko oglądania. Uczestnicy mogą samodzielnie sprawdzić, co się stanie, jeśli obniżą temperaturę w domu albo przestaną kupować butelkowaną wodę. Poznają też ważne dane i łatwe triki na ograniczanie zużycia zasobów – mówi Małgosia Żmijska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

– W mieszkaniu, zaaranżowanym intrygującymi ilustracjami Pawła Szlotawy, omawiamy ważne ekologiczne kwestie oraz to, jak we własnym domu możemy dbać o siebie i środowisko. Trudno jest zmienić nawyki, to żadna tajemnica, dlatego podpowiadamy proste sposoby na to, jak być eko i ułatwić sobie życie – dodaje.

Dotychczas wystawa gościła w Muzeum Miasta Gdyni oraz w Galerii BWA Wrocław Główny, gdzie zobaczyło ją 8 tysięcy małych i dużych ekoeksperymentatorów! Na zdjęciu wystawa w Galerii BWA Wrocław Główny. fot. Konrad Kulczyński

– Mamy poczucie, że w dzisiejszych czasach coraz więcej uwagi powinniśmy poświęcać dbaniu o zrównoważone funkcjonowanie – zarówno naszych gospodarstw domowych, jak i instytucji kultury. W Muzeum Warszawy kwestia odpowiedzialności społecznej dotyczącej kwestii ekologicznych jest ważnym zagadnieniem. Prezentując wystawę EkoEksperymentarium w Muzeum Warszawskiej Pragi, rozszerzamy nasze działania skierowane do publiczności o edukację ekologiczną i pokazujemy, że nawet drobne działania proekologiczne mają wielki sens – mówi Katarzyna Kuzko-Zwierz, kierowniczka Muzeum Warszawskiej Pragi.

– Dodatkowym walorem wystawy jest jej forma. Staramy się, by Muzeum Warszawskiej Pragi było miejscem przyjaznym dla najmłodszych odbiorców. Wystawa EkoEksperymentarium ze względu na sposób prezentacji treści, pozwalający na swobodną eksplorację i aktywne działanie, ma szansę cieszyć się dużym zainteresowaniem rodzin z dziećmi oraz grup przedszkolnych i szkolnych – przekonuje.

Wystawa jest częścią projektu edukacyjnego EkoEksperymentarium, składającego się z portalu z grami (www.ekoeksperymentarium.pl) oraz programu zajęć w przedszkolach i szkołach podstawowych.

– Program EkoEksperymentarium skutecznie dociera do polskich szkół i przedszkoli, a teraz zapraszamy do ekozabawy całe rodziny, które na wystawie poprzez doświadczanie odkryją, jak zmienić codzienne nawyki i dbać o planetę. Wiemy, że edukacja klimatyczna to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań i każdy z nas szuka sprawdzonych informacji dotyczących np. odpowiedniej segregacji odpadów czy oszczędzania zasobów. Na wystawie przekazujemy wiedzę ekspercką w przystępny sposób, dlatego każdy szybko zrozumie, co robić, żeby nie szkodzić środowisku – mówi Joanna Studzińska, kuratorka wystawy z kolektywu Mamy Projekt.

Dotychczas wystawa gościła w Muzeum Miasta Gdyni oraz w Galerii BWA Wrocław Główny, gdzie zobaczyło ją 8 tysięcy małych i dużych ekoeksperymentatorów!

Patronat nad całym projektem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska, partnerami warszawskiej odsłony projektu są Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Fundacja ING Dzieciom, a także firmy Velux i Interzero, które wsparły wystawę w obszarach optymalizacji termicznej i gospodarowania odpadami.

Projekt wymyśliły i realizują Małgosia Żmijska i Joanna Studzińska razem z kolektywem Mamy Projekt. Ilustracje przygotował Paweł Szlotawa, aranżacją przestrzeni zajęło się Studio Gdyby, a wystawę wykonała Czapla Dekor. Koordynacją i produkcją zajęła się Joanna Kurkiewicz. Program towarzyszący odsłonie wystawy w Muzeum Warszawskiej Pragi koordynuje Katarzyna Kuzko Zwierz.