W otoczeniu natury. Nowy pomysł na mobilne minihotele w Polsce

Sieć mikrohoteli UKOI to mobilne, zatopione w zieleni domki, które będę zlokalizowane w najpiękniejszych zakątkach Polski. Projekt powstał z myślą o odpoczynku, spokoju i kontakcie z przyrodą.

Koncept UKOI to najnowsze, wspólne przedsięwzięcie Bartłomieja Kraciuka i Nikodema Rozbickiego. Powstał z myślą o potrzebach odpoczynku, spokoju i kontaktu z przyrodą. Nowoczesne moduły dają możliwość skupienia się na sobie w otoczeniu natury. To alternatywa dla zmęczonych miastem i doskonała baza na workation. Pomysł oparty jest o mobilne domki do wypoczynku, które będzie można wynająć w starannie dobranych lokalizacjach. Domki pozwalają się cieszyć nowoczesną stylistyką i hotelowym komfortem, dając jednocześnie możliwość obcowania z przyrodą. Założyciele planują stworzyć rozproszoną sieć mikrohoteli UKOI w dzikich lokalizacjach, ale z dogodnym połączeniem z miastem.

Projekt jest ekologiczny. – Przyświeca nam zasada 3 x ZERO: Zero betonu, zero buldożerów, zero wycinania drzew. – mówi Nikodem Rozbicki. –Zależało nam na stworzeniu nieinwazyjnego projektu, który wtapia się w otoczenie i nie narusza zastanego ekosystemu. W takiej równowadze widzimy przyszłość turystyki – dodaje Bartłomiej Kraciuk.

Nazwa UKOI pochodzi od słowa "koić" - wpływać łagodząco, uspokajać. Dzięki mobilnym rozwiązaniom domki mogą stanąć w odosobnionych miejscach, a w wersji off-grid są całkowicie samowystarczalne.

Pierwsze domki mają przyjąć gości już wiosną 2022 roku.

Bartłomiej Kraciuk zaczynał od współtworzenia kultowych lokali, takich jak Warszawa Powiśle czy Syreni Śpiew. Kilka lat temu zamienił je na domki w lesie – m.in. szeroko opisywany w mediach Bookworm Cabin. Nikodem Rozbicki, znany m.in. z produkcji Netflixa, podobnie jak Bartłomiej ma głowę pełną pomysłów.