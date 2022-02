W piątek w Muzeum Architektury rusza wystawa Trouble in Paradise. Po raz pierwszy w Polsce!

Już w piątek 18 lutego w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy Trouble in Paradise. Muzeum jako pierwsze w Polsce pokaże wystawę, którą wcześniej oglądać można było na Biennale Architektury w Wenecji

Od 18 lutego po raz pierwszy w Polsce będzie można zobaczyć wystawę Trouble in Paradise, któr była pokazywana w Pawilonie Polskim na 17. Międzynarodowej Wystawie Architektury - la Biennale di Venezia 2020.

PROLOG +1, kuratorzy wystawy, we współpracy z międzynarodowym gronem architektów i artystów, pokazują, że w czasach narastających kryzysów obszary wiejskie mogą stanowić odpowiedź na globalne problemy ekologiczne czy mieszkaniowe.

Wystawę w Muzeum Architektury będzie można oglądać do 8 maja br.

Wystawa Trouble in Paradise to wielowątkowa opowieść o przyszłości wspólnotowego życia na wsi, której towarzyszy pogłębiona analiza form pracy i zamieszkiwania na tych terenach. Projekt zwraca uwagę m.in. na kwestię marginalizacji wsi, wskazuje problemy, z jakimi zmagają się dzisiaj mieszkańcy prowincji i pokazuje jej ogromny, niewykorzystany potencjał.

Autorem projektu jest wyłoniony w konkursie zespół młodych architektów PROLOG +1 (Mirabela Jurczenko, Bartosz Kowal, Wojciech Mazan, Bartłomiej Poteralski, Rafał Śliwa i Robert Witczak).

Do części projektowej PROLOG +1 zaprosił sześć zespołów architektonicznych z Europy: Atelier Fanelsa (DE), GUBAHÁMORI + Filip + László Demeter (HU), KOSMOS (RU, CH, AT), Rural Office for Architecture (GB), RZUT (PL) i Traumnovelle (BE). Rezultatem ich pracy są modele architektoniczne, kolaże i rysunki prezentowane w pawilonie na tle panoramy.

Różnorodność punktów widzenia i zestawienie odmiennych perspektyw spaja refleksja na temat skutków eksploatacji terytorium wiejskiego, klęsk klimatycznych czy globalnych kryzysów — także tych, których wpływ na los planety i obszarów wiejskich dopiero poznamy.

Wystawa składa się z dwóch części: analitycznej i projektowej. Pierwsza z nich, zrealizowana we współpracy z polskimi artystami, opowiada o współczesnych problemach wsi i została przedstawiona w formie ogromnej, 70-metrowej fotorealistycznej panoramy. Stworzona przez fotografów Michała Sierakowskiego i Pawła Starca oraz artystę Jana Domicza, we współpracy z zespołem PROLOG +1, panorama przedstawia charakterystyczne elementy krajobrazu wiejskiego będące efektem procesów zachodzących tam w ciągu ostatnich stu lat. Panorama ta wypełni jedną z sal wystawienniczych Muzeum Architektury.

Wystawie towarzyszy książka Trouble in Paradise, w której znalazły się eseje m.in. Platona Issaiasa & Hameda Khosraviego, Piera Vittoria Aureliego, Andrei Alberto Dutto, Katarzyny Kajdanek, Łukasza Molla, fotoesej Jacentego Dędka, a także teksty zespołu PROLOG +1, fotograficzna Panorama polskiej wsi oraz wizualizacje projektów.