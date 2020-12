W Poznaniu coraz więcej ścieżek dla rowerzystów

Wydłużona droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, trakty dla cyklistów wzdłuż ul. Dolna Wilda oraz nowej trasy tramwajowej na ul. Unii Lubelskiej, a także kolejne odcinki Wartostrady - to najważniejsze inwestycje zrealizowane w mijającym roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie z myślą o rowerzystach.

- Przyszłością miast jest zrównoważony transport, dlatego staramy się, by coraz więcej poznaniaków wybierało rower jako środek komunikacji. Możemy zachęcić do tego poprzez wygodne i bezpieczne trasy, dlatego co roku inwestujemy w nową infrastrukturę. Cieszę się, że coraz więcej mieszkańców widzi w rowerze nie tylko rekreację, ale też codzienną możliwość dojazdu do pracy, szkoły, sklepu. I to bez względu na porę roku - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Mieszkańcy korzystają już z nowych tras, a w planach są kolejne - m.in. na 2021 rok zaplanowano kontynuację prac związanych z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Nowy odcinek połączy ul. Jugosłowiańską z rondem Skubiszewskiego.

- Dzięki inwestycjom zrealizowanym w 2020 roku przez Poznańskie Inwestycje Miejskie rowerzyści mogą korzystać z kilku kilometrów nowych tras na terenie miasta. Powstawały one zarówno w ramach odrębnych zadań, jak i jako element bardziej złożonych przedsięwzięć. Każda realizowana przez nas inwestycja w infrastrukturę rowerową przybliża powstanie w mieście spójnej sieci bezpiecznych tras dla cyklistów - mówi Justyna Litka, prezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Nowa, licząca ok. 1,5 km, droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, jest przedłużeniem 2-kilometrowej trasy oddanej do użytku jesienią 2019 roku, łączącej tereny przy Międzynarodowych Targach Poznańskich ze skrzyżowaniem z ul. Słoneczną i Rycerską. Dzięki zbudowanemu w tym roku odcinkowi od skrzyżowania z ul. Słoneczną i Rycerską do ul. Jugosłowiańskiej, rowerzyści mogą już bezpiecznie i wygodnie dojechać z okolic stadionu miejskiego do centrum. Dodatkowo, w ramach tej inwestycji, stworzone zostało połączenie ciągu pieszo-rowerowego z parku Manitiusa z ruchem rowerowym wzdłuż ul. Wyspiańskiego.

Dzięki tegorocznej inwestycji na ul. Dolna Wilda rowerzyści uzyskali liczący ponad kilometr długości dwukierunkowy trakt, który łączy okolice parku Jana Pawła II z ul. Półwiejską i Krakowską. Biegnie on po zachodniej stronie ul. Dolna Wilda, na odcinku od ulic Świętego Jerzego do Górna Wilda, a dalej - po wschodniej stronie ul. Górna Wilda - w kierunku ul. Królowej Jadwigi. Ostatni, około 70-metrowy odcinek drogi, połączył wzdłuż ulicy Półwiejskiej ul. Królowej Jadwigi z ul. Krakowską.

Od wiosny do dyspozycji użytkowników jest nowy, 1,3-kilometrowy odcinek Wartostrady pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a schodami i pochylnią przy parku w Starym Korycie Warty. Od wakacji można już korzystać z ok. półkilometrowego odcinka łączącego okolice wiaduktu kolejowego z mostem Mieszka I, którym można dojść lub dojechać do tarasu przy Bramie Poznania ICHOT. Ta alternatywna trasa tuż nad Cybiną pomaga ominąć kolizję z wejściem do Bramy. Zakończyły się również roboty budowlane związane z powstaniem łącznika Wartostrady w rejonie tzw. Cypla i mostu Bolesława Chrobrego. Dzięki tej inwestycji piesi i rowerzyści łatwiej dostaną się od ul. Estkowskiego nad rzekę, w rejon zaplecza przystani w Starym Porcie.