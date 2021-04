W Poznaniu powstaje inteligentne osiedle naszpikowane nowoczesnymi technologiami

Czwarty etap osiedla Enter na Naramowicach w Poznaniu będzie przykładem inteligentnego osiedla przyszłości, wyposażonego w innowacyjne technologie w częściach wspólnych budynków oraz sterowanie głosowe w mieszkaniach.

Jako pierwszy deweloper na rynku, Echo Investment wyposaży mieszkania w urządzenia smart home wspierane głośnikiem Amazon Dot, który umożliwi zarządzanie wszystkimi funkcjonalnościami inteligentnego domu przy pomocy komend głosowych.

Podstawowy pakiet Echo Smart wraz z opcją sterowania głosowego będzie znajdować się w standardzie mieszkań wszystkich nowo powstających inwestycji dewelopera.

Pierwszym projektem wyposażonym w to rozwiązanie będzie czwarty etap osiedla Enter na Naramowicach w Poznaniu, gdzie do końca 2022 r. powstanie 150 komfortowych mieszkań, części wspólne z licznymi udogodnieniami oraz zielone przestrzenie do relaksu.

– W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych klientów, wciąż poszukujemy innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą jakość życia. Dlatego jako pierwsi na rynku do standardu wprowadziliśmy urządzenia smart, a teraz dodajemy do tego sterowanie głosowe. Wszystkie mieszkania, które powstaną na czwartym etapie osiedla Enter oraz naszych późniejszych inwestycjach, wyposażymy w podstawowy pakiet inteligentnego domu. Zawiera on m.in.: centralę, która bezprzewodowo łączy ze sobą wszystkie urządzenia Echo Smart w jeden system oraz głośnik Amazon Dot. Wystarczy, że wypowie się odpowiednią komendę, a wirtualna asystentka Alexa wykona daną czynność np. wyłączy światło w salonie, zasłoni żaluzje lub wyszuka w internecie odpowiedź na zadane pytanie. A jeśli akurat znajdujemy się poza domem, dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego mieszkania mamy zapewniony dzięki aplikacji mobilnej – mówi Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Deweloper przewidział innowacyjne rozwiązania nie tylko w mieszkaniach, ale także w częściach wspólnych budynków oraz ich otoczeniu. W ramach pakietu udogodnień Echo Life Services miejsca, które do tej pory były otwierane domofonem (np. furtki, drzwi czy bramy), zostaną wyposażone w system automatycznego zwalniania zamków. Aby je odblokować wystarczy podejść w pobliże czujnika ze smartfonem z wgraną aplikacją. Dzięki niej będzie można również bezdotykowo przywołać windę, która zawiezie mieszkańca na właściwe piętro. Na osiedlu znajdzie się także Paczkomat, kreatywny plac zabaw, wieszaki i stojaki rowerowe oraz ładowarka do samochodów elektrycznych z systemem rozliczania pobranej energii.