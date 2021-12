W Punkcie Promocji Kielc rusza Galeria Dworzec 17:30. Od soboty pierwsza wystawa

Prace pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych UJK będzie można oglądać na wystawie pt. „Terytoria własne - terytoria wspólne” w Galerii Dworzec 17:30 w Kielcach. Wystawa jest jednocześnie inauguracją działania galerii.

Urząd Miasta Kielce wraz z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na wystawę pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych UJK pt. „Terytoria własne - terytoria wspólne” w Galerii Dworzec 17:30.

Ekspozycja inauguruje w przestrzeniach Punktu Promocji Kielc - Galerię Dworzec 17:30, element długofalowej współpracy Wydziału Sztuki z Magistratem kieleckim.

Wystawa będzie czynna od 4 grudnia 2021 do 14 stycznia 2022 roku.

Wystawa pt. „Terytoria własne - terytoria wspólne” to projekt prezentujący dorobek pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który tworzy zespół artystów, pracujących w kilku obszarach: grafiki artystycznej i projektowej, fotografii, malarstwa, rysunku, rzeźby, wzornictwa.

Prezentacja zbiega się z przygotowywaniami do obchodów 20-lecia jednostki, jeszcze do niedawna funkcjonującej pod szyldem Instytutu Sztuk Pięknych, będącej częścią Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego. Dziś jako ogniwo utworzonego dwa lata temu Wydziału Sztuki, swą nową nazwą akcentuje przemiany jakie dokonały się w zainteresowaniach artystyczno-badawczych pracowników, kierunkach ich działalności, m.in. w zakresie stosowania nowych mediów czy projektowania wzorniczego.



Na wystawę pracowników Instytutu Sztuk Wizualnych składają się prace reprezentujące różnorodne przykłady aktywności artystycznej i projektowej. Z jednej strony są to rozwiązania twórcze, akcentujące indywidualnie wypracowane formy wyrazu, z drugiej wpisujące w wyraźnie zaznaczające się kierunki działalności całego zespołu. Zauważyć tu można formy eksplorujące media graficzne, rozszerzające ich rozumienie, wykraczające poza tradycyjnie pojęte działania w oparciu o matrycę czy statyczny płaski obraz. Tematycznie najczęściej dotykają człowieka, jego sfery cielesnej, duchowej, również otaczającej go przestrzeni. Na wystawie pojawiają się także prace, których forma plastyczna stanowi przykład zastosowania języka geometrii, rozwijając sposób przedstawienia przestrzeni intencjonalnej. Wreszcie ostatnim obszarem prezentowanych realizacji są adaptacje treści i uwarunkowań społecznych do działań zarówno artystycznych jak i wzorniczych.



W wystawie biorą udział: prof. dr hab. Małgorzata Bielecka, prof. dr hab. Urszula Ślusarczyk, dr hab. Henryk Królikowski, dr hab. Jowita Mormul, dr hab. Paweł Opaliński, dr hab. Henryk Sikora, dr hab. Teresa Ślusarek, dr hab. Szplit-Królikowska, dr hab. Katarzyna Ziołowicz, dr Wojciech Domagalski, dr Jakub Matys, dr Magdalena Olszewska, dr Marek Osman, dr Arkadiusz Sędek, dr Rafał Urbański, dr Alicja Wieczorek, dr Maciej Zdanowicz.



Prezentacja potrwa do 14 stycznia 2021 r.