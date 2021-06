W Szczecinie swoje podwoje otworzyła nowa IKEA. Z naciskiem na zrównoważony rozwój

W Szczecinie otwarty został nowy sklep IKEA. Oferta produktowa odzwierciedlać ma politykę marki, która stawia na zrównoważony rozwój. Wpisują się w to również chociażby stacje ładowania aut elektrycznych przed sklepem.

31 maja sklep IKEA Szczecin przywitał swoich pierwszych klientów.

Do dyspozycji klientów jest darmowy parking na 750 miejsc, zadaszony parking na rowery i motocykle, a także osiem płatnych stanowisk do ładowania aut elektrycznych.

IKEA deklaruje, że chce inspirować i umożliwiać klientom prowadzenie bardziej zrównoważonego i zdrowego życia, co ma odzwierciedlać oferta produktowa nowego sklepu.

Sklep w Szczecinie to dwunasta tego typu inwestycja IKEA w Polsce. Został otwarty w 60. rocznicę obecności marki w naszym kraju. Oficjalny adres sklepu IKEA w Szczecinie to ulica Białowieska 2. Można tu dojechać komunikacją miejską ze wszystkich stron miasta. Przygotowano także darmowy parking z 750 miejscami postojowymi, w tym dla rodzin z dziećmi oraz dla osób z niepełnosprawnościami i zadaszony parking na rowery i motocykle. Na posiadaczy aut elektrycznych czeka osiem płatnych stanowisk do ładowania.

Motywem przewodnim kampanii marketingowej, która jest realizowana w pierwszych tygodniach pracy sklepu, jest „otwartość” ilustrująca różne aspekty działalności IKEA.

– Nasza strategia zrównoważonego rozwoju z 2012 roku People & Planet Positive i strategia miasta - Floating Garden mają wiele punktów wspólnych. W obu kluczowe są troska o planetę i jej zasoby, zrównoważony rozwój i myślenie o zielonej przyszłości. Otwartość mieszkańców i władz miasta towarzyszyły inwestycji od samego początku. Szczecinianie, podobnie jak my, patrzą w przyszłość przez pryzmat troski o ludzi i środowisko – mówi Karol Tomczyk, Dyrektor Regionu.

Z naciskiem na zrównoważony rozwój

IKEA deklaruje, że chce inspirować i umożliwiać klientom prowadzenie bardziej zrównoważonego i zdrowego życia. Dlatego w ofercie sklepu znajdą się proste i przystępne cenowo produkty oraz rozwiązania, które ułatwią szczecinianom oszczędzanie wody i energii, zainspirują do zrównoważonej diety, pomogą w przechowywaniu żywności czy we właściwej segregacji domowych odpadów.

– Myślę, że otwarcie sklepu w Szczecinie doskonale pokazuje, jak duży może być nasz wpływ na zrównoważony rozwój rynków, na których działamy. Mam nadzieję, że zainspirujemy klientów w Szczecinie i w całym regionie do lepszego, bardziej zdrowego życia w domu. 2021 to wyjątkowy rok dla IKEA w Polsce. Obchodzimy bowiem 60-lecie naszej działalności w Polsce, dlatego tym bardziej się cieszę, że otwieramy nowy sklep IKEA w Szczecinie właśnie teraz – mówi Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail Polska.

