W trosce o środowisko. Na zielonym dachu EC1 w Łodzi stanęły pierwsze ule

Na zielonym dachu dawnej elektrociepłowni EC1 w Łodzi pojawiło się pięć uli. Wiosną 2022 roku dołączy kolejnych pięć. Wszystko z troski o niezwykle cenne dla przyrody pszczoły.

Owady – a wśród nich pszczoły – pełnią kluczową rolę w przyrodzie, odpowiadając za zapylanie ponad 80% gatunków roślin uprawnych. Zmiany klimatu, zanieczyszczenia powietrza, znikanie terenów zielonych przyczyniają się do zmniejszania populacji tych niezwykle pożytecznych zwierząt. Dlatego, aby pomóc pszczołom i zwiększyć ich populację w mieście, na dachu EC1 stanęło – we współpracy ze Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łódzkiej – pięć uli. Wiosną przyszłego roku pojawi się kolejnych pięć.

– Jesień nie kojarzy powszechnie z zapylaczami i kwiatami, co jest absolutnie zrozumiałe – mówi Michał Kędzierski z EC1 – Zależało nam jednak na szybkim uruchomieniu różnych form spotkań edukacyjnych, które wpiszą się w nasze projekty ekologiczne. Od wystawy pyłków roślin, na stałe goszczącej w naszym centrum, właśnie do tematyki zapylaczy, która daje pełniejszy obraz i wiedzę o fascynującym świecie natury. Centrum Nauki i Techniki EC1 istnieje właśnie po to, aby doświadczalnie prezentować zagadnienia, które czasem trudno zrozumieć posługując się wyłącznie teorią. Nasze pszczele rodziny wygodnie przezimują w EC1, a wiosną ruszą do pracy. My będziemy bardziej pracowici, ponieważ będziemy o nich opowiadać nawet zimą – dodaje.

Warsztaty w EC1

Kim jest pszczelarz? Czym jest ul? Co to pszczela rodzina? Jakie znaczenie mają pszczoły dla otaczającego nas świata? Odpowiedzi na te pytania można poznać podczas warsztatów prowadzonych w EC1 przez doświadczonych pszczelarzy. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazje zobaczyć prawdziwy sprzęt pszczelarski, własnoręcznie zbudować dom dla owadów lub wykonać świeczkę z prawdziwego wosku pszczelego. Oprócz warsztatów EC1 planuje także cykl wykładów. Program zajęć jest bardzo atrakcyjny i dostosowany do osób w różnym wieku. Czas zajęć to około 45 minut. Na ten rok przewidzianych jest 10 zajęć, kolejnych 20 – na przyszły rok.