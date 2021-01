W Tychach startuje kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Już 28 stycznia rusza 8. edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. W tym roku na realizację pomysłów mieszkańców przewidziano budżet 5 mln zł. Do 25 lutego będzie można składać wnioski.

28 stycznia, rusza 8. edycja Budżetu Obywatelskiego w Tychach. W poprzedniej edycji BO została złożona rekordowa liczba 225 wniosków, z czego aż 165 trafiło pod głosowanie, a 79 zostanie zrealizowanych. Na realizację pomysłów mieszkańców zaplanowano 5 mln zł. Wnioski można składać od 28 stycznia do 25 lutego br. Wszystkie informacje dotyczące nowej edycji oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu – razemtychy.pl

- Wniosek może zgłosić każdy mieszkaniec miasta. Osoby niepełnoletnie, muszą jednak mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

- Projekt należy złożyć na aktualnym formularzu zgłoszeniowym. Formularz jest dostępny na stronie www.razemtychy.pl. Można go też odebrać w Głównym Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Barona 30, pok. 209 lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49 – mówi Iwona Bińkowska – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy.

Wnioski do BO można składać w 2 kategoriach. Pierwsza obejmuje projekty ogólnomiejskie dotyczące ogółu mieszkańców (500 000 zł), które spełniają poniższe kryteria:

- projekty skierowane są do mieszkańców całego miasta, m.in.: zadania na terenie parków, OW Paprocany, wybiegi dla psów itp.;

- ich lokalizacja obejmuje co najmniej 2 okręgi konsultacyjne;

- dotyczą placówek oświatowych;

- wymagana liczba osób popierających wniosek to 40 osób.

Druga kategoria to projekty ogólnomiejskie dotyczące określonego rejonu miasta (4 500 000 zł). Tutaj zgłaszać można projekty, które:

- mają charakter lokalny i zostaną przyporządkowywane jednemu z dotychczasowych okręgów konsultacyjnych;

- wymagana liczba osób popierających wniosek to 15 osób.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w Głównym Punkcie Konsultacyjnym lub BOK UM Tychy; wysłać listownie na adres: Urząd Miasta Tychy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Barona 30 pok. 209; 43-100 Tychy; zeskanować wniosek i wysłać go na adres: kontakt@razemtychy.pl (jednak w tym wypadku: oryginał należy dostarczyć do Głównego Punktu Konsultacyjnego w ciągu 7 dni). Osoby, które mają problem z przygotowaniem wniosków mogą liczyć na pomoc.

- Od 28 stycznia pracownicy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w godzinach pracy Urzędu Miasta będą pełnić dyżur konsultacyjny. Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza, doprecyzowaniu pomysłu czy oszacowaniu kosztów jego realizacji należy zadzwonić pod numer 32 776 34 55 lub napisać mail na adres kontakt@razemtychy.pl – mówi Agnieszka Kryńska z Urzędu Miasta w Tychach.

- Wszystkich, którzy chcieliby zrealizować w naszym mieście swoje pomysły i są gotowi się zaangażować społecznie zapraszam do udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. To szansa na zmianę i realizację ciekawych projektów, świetna lekcja demokracji i obywatelskiej postawy oraz okazja do poznania wielu fantastycznych ludzi – mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych.