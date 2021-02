W Tychach wystartowała czwarta edycja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego

Uczniowie publicznych szkół ponadpodstawowych w Tychach mogą zgłaszać swoje projekty do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. To już czwarta edycja tego programu. Każda placówka ma do wydania 10 tysięcy złotych.

Dzięki Młodzieżowemu Budżetowi Obywatelskiemu młodzież może zaangażować się w życie społeczności lokalnej oraz w procesy obywatelskie.

- Budżet Obywatelski uczy współdecydowania i dokonywania wyborów. Młodzież musi zdecydować np.czego brakuje w szkole? co powinno zostać realizowane w pierwszej kolejności w ich placówce?. Jest także okazją do zrealizowania wielu potrzebnych i ważnych dla młodych ludzi projektów. Liczę na kreatywność młodzieży i ciekawe pomysły, które zostaną zrealizowane dzięki zaplanowanym środkom– mówi Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta ds. społecznych.

W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego m.in. utworzono szkolną kawiarenkę w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, urządzono na terenie szkoły zielony wertykalny ogród oraz zainstalowano źródełko z wodą pitną w I LO, stworzono miejsce odpoczynku dla uczniów podczas przerw w Technikum nr 2, w Zespole Szkół nr 2 powstał radiowęzeł, a w II LO ze środków z Budżetu Obywatelskiego urządzono szkolną siłownię.

Zgłoszenia propozycji projektu należy dokonać na aktualnym formularzu, który będzie do pobrania w sekretariacie szkoły, ale także w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularz wraz z listą osób popierających należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej.

Propozycja projektu musi zostać poparta pisemnie przez co najmniej 15 uczniów danej szkoły. Zgodnie z tegorocznym harmonogramem nabór wniosków będzie trwał do 30 września br.

- Weryfikacja projektów będzie się składała z dwóch etapów. W pierwszym dyrekcja danej szkoły dokona weryfikacji złożonych projektów pod względem uznania celowości, zgodności ze statutem szkoły oraz możliwości realizacji. W drugim etapie, Komisja Konsultacyjna złożona z dyrekcji szkoły, nauczyciela, przedstawiciela Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy oraz dwóch przedstawicieli samorządu uczniowskiego, nie będących autorami projektów, dokona weryfikacji projektów pod względem oceny formalnej. Następnie projekty zostaną poddane pod głosowanie - mówi Małgorzata Tomaszewska z Urzędu Miasta w Tychach.

Ważne, by wybrane przez młodzież projekty, mogły zostać zrealizowane niezależnie od obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, gdyż tegoroczny MBO powinien być zrealizowany w 2021 roku.