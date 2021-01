W Wadowicach oddano do użytku nowy przystanek kolejowy

Dodatkowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin od 1 lutego ułatwi podróże w kierunku Bielska - Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa. Od grudnia na trasę wróciły pociągi, a pasażerom służą też dostępniejsze perony w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie i Andrychowie.





Nowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin to „zaproszenie” do korzystania z kolei, szczególnie dla mieszkańców nowego osiedla „Podhalanin”. Kilkanaście pociągów dziennie zapewni podróże m.in. do Bielska - Białej, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa. Odpowiednio wysoki peron, podobnie jak na już zmodernizowanych stacjach i przystankach, ułatwi wsiadanie do pociągów. Przystanek jest oświetlony. Przygotowano oznakowanie i tablicę z rozkładem jazdy. Dojście do peronu oraz ścieżki naprowadzające zapewnią dogodny dostęp do podróży koleją osobom o ograniczonych możliwościach

W grudniu zakończył się pierwszy etap prac na linii między Wadowicami a Andrychowem. Wróciły bezpośrednie połączenia koleją z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorony na Śląsk. Podróżni korzystają z przystanków w Choczni, Choczni Górnej, Inwałdzie, Andrychowie. Perony mają oświetlenie oraz są oznakowane. Będą wyposażone w wiaty i ławki.