W Warszawie ruszyła ogromna akcja przesadzania drzew

Metasekwoje z placu Europejskiego w Warszawie zostaną przesadzone na Pole Mokotowskie oraz w kilka innych wybranych miejsc w stolicy, podaje UM Warszawa. Konieczność przesadzenia drzew wynika z budowy wieżowca The Bridge realizowanego przez Ghelamco.

W Warszawie rozpoczęła się bezprecedensowa akcja przesadzania 42 dużych drzew. Metasekwoje z pl. Europejskiego powędrują na Pole Mokotowskie, gdzie stworzą niewielki zagajnik oraz w kilka wybranych miejsc stolicy.

Akcję organizuje Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, a finansuje firma Ghelamco, do której należy teren. Metasekwoje pojawiły się na placu Europejskim w 2015 roku, a przyjechały do Polski z jednej z niemieckich szkółek. Dziś to duże drzewa - mają po około 10-12 m wysokości.

Obecnie część pl. Europejskiego jest zamknięta. Firma Ghelamco rozpoczęła tam budowę wieżowca Bridge, który stanie tuż obok zabytkowego budynku wydawnictwa Bellona - stąd konieczność przesadzenia drzew. Po zakończeniu budowy firma dokona także nasadzeń zastępczych 115 nowych drzew na terenie Woli.

Drzewa przesadzi firma Drewsmol. Operacja będzie rozłożona w czasie. Najpierw część drzew trafi na Pole Mokotowskie, a później pozostałe zostaną zasadzone w kilku innych, wybranych punktach miasta.

