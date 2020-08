W Warszawie swoje podwoje otworzył nowy hotel

24 sierpnia br. otwarty został Best Western Plus Hotel Warsaw. Bryła i elewacja budynku to projekt Pracowni Projektowej ARCHMO. W kompleksie powstaje również czteropiętrowy budynek biurowy o powierzchni 4000 m kw.

Sieć Best Western Hotels & Resorts poszerzyła swoją ofertę o czwarty obiekt w stolicy Polski. Hotel mieści się na warszawskim Wawrze, przy ulicy Kosmatki 8, i oferuje łącznie 100 pokoi, 9 sal konferencyjnych oraz siłownię z widokiem na panoramę miasta. Właścicielem obiektu jest firma V Invest Sp. z o o, a za oryginalną bryłę i elewację budynku odpowiedzialni są projektanci z Pracowni Projektowej ARCHMO.

Hotel położony jest nieopodal Wisły we wschodniej części miasta, tuż obok Mostu Siekierkowskiego. Siedmiokondygnacyjny obiekt oferuje łącznie 100 pokoi o różnym standardzie – pokoje jedno- i dwuosobowe, pokoje rodzinne, dla osób niepełnosprawnych, pokoje premium oraz apartamenty. Powierzchnie pokoi zaczynają się od 24 m kw., apartamenty liczą 45 m kw. Hotel wyposażony jest w wysokiej jakości meble, wykładziny, tkaniny i nowoczesne elementy dekoracyjne wykonane z marmuru. Wszystkie pokoje hotelowe mają indywidualnie sterowaną klimatyzację, wysokiej klasy 43-calowy telewizor, przestronne miejsce do pracy i wypoczynku, wygodne łóżko z materacem premium marki Hilding, a także między innymi bezprzewodowy szybki Internet – wifi czy gniazdko USB. Łazienki z prysznicami są funkcjonalne i dobrze wyposażone.

Do dyspozycji gości jest również przestronny, częściowo zadaszony parking przystosowany także do potrzeb osób niepełnosprawnych, całodobowa recepcja, przytulne lobby z kominkiem i dużym 55-calowym telewizorem. Sala fitness znajduje się na 6. piętrze, rozpościera się z niej widok na panoramę miasta. W trakcie pobytu goście mogą skorzystać z hotelowej restauracji „Wisła”, w której serwowane są dania kuchni międzynarodowej z lokalnymi warszawskimi akcentami. Do dyspozycji klientów został oddany również bar z szeroką ofertą alkoholi.

Budynek posiada również własne centrum konferencyjne oferujące 9 multimedialnych sal, o różnych powierzchniach, doskonale przystosowanych do przyjęcia małych, średnich i dużych grup gości. Są one w pełni wyposażone w sprzęt multimedialny, dostęp do światła dziennego oraz szybki Internet. Łącznie sale konferencyjne mogą pomieścić blisko 300 osób. Odpowiednio dobrana została proporcja liczby miejsc konferencyjnych do liczby miejsc noclegowych, w ten sposób hotel może zapewnić każdemu uczestnikowi konferencji nocleg.

W kompleksie powstaje również czteropiętrowy budynek biurowy o powierzchni 4000 m kw. Oferuje on powierzchnie biurowe na wynajem długoterminowy o różnych modułach i powierzchniach typu open space. Najmniejszy moduł będzie miał wielkość ok. 200 m kw. Budynek biurowy nawiązuje do architektury samego hotelu, wykończony jest w wysokim standardzie, pojawią się w nim grafiki prezentujące nowoczesne oblicze Warszawy. Biurowiec oraz hotel posiadają dwa odrębne wejścia, natomiast na pierwszym piętrze hotelu znajduje się łącznik z częścią sal konferencyjnych będących w budynku biurowym.