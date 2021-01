Walka ze zmianami klimatu. Deweloperzy pomagają

Miasta szukają wciąż nowych pomysłów na zagospodarowanie wody na swoim terenie, by skutecznie adaptować się do zmian klimatycznych. Coraz częściej z pomocą przychodzą im firmy deweloperskie.

Rozwiązania wspomagające retencję

– W naszych inwestycjach od dawna stosujemy rozwiązania wspomagające retencję – mówi Arkadiusz Borowiecki, dyrektor ds. realizacji inwestycji Robyg w Gdańsku – Dachy budynków budujemy w technologii stropodachu odwróconego z powierzchnią żwirową, która pozwala na zmniejszenie przegrzewania i retencjonowanie wody. Projektujemy zieleń niską i wysoką, tak by redukowała wpływ promieniowania słonecznego, przegrzewania otoczenia i wpływała na retencje wody. Podobną rolę odgrywają pnącza na elewacjach budynków, które nie tylko redukują ilość CO2 i wspomagają retencję, ale również obniżają temperaturę zewnętrznych ścian. Nie jest wiec prawdą, że niedawno „odkryliśmy” wodę – zaznacza Arkadiusz Borowiecki i dodaje – natomiast rzeczywiście w przeciągu ostatnich lat zintensyfikowaliśmy w Robyg działania na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej m.in. poprzez tworzenie ogrodów deszczowych w inwestycjach jak np. Park Południe czy Zajezdnia Wrzeszcz. O narastającym problemie, z niknącymi w oczach zasobami wody, alarmowali eksperci i jako firma zaangażowana proekologicznie oczywiście odpowiedzieliśmy na ich apel o wdrożenie rozwiązań, mających na celu adaptacje do zmian klimatycznych.

Zmian klimatu

Coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych sytuacji, za które odpowiadają zmiany klimatu – gigantycznych pożarów lasów, niszczycielskich huraganów, powodzi i znikających niemal z dnia na dzień jezior i rzek. Żeby spowolnić zmiany klimatyczne konieczne jest obniżenie emisji CO2, która przyczynia się do wzrostu temperatury na naszym globie. Podejmując ten wysiłek, zyskujemy czas, który jest potrzebny, by przygotować się na nieuniknione zmiany. Kluczową rolę w adaptacji do nich odgrywać będzie właśnie woda.

Deweloperzy kontra zmiany klimatyczne

Tradycyjna gospodarka wodna zakłada jak najszybsze odprowadzanie wody do kanalizacji a przez to jej „ucieczkę” z miasta. Naturalny obieg wody w przyrodzie zostaje w ten sposób zaburzony. Problem ten nie powstał wczoraj, eksperci od dłuższego czasu wskazują, że zasoby wody nikną w oczach i proponują rozwiązanie: tworzenie „miast-gąbek”, które mają zatrzymać „uciekającą” wodę deszczową, przechować ją i umożliwić naturalne wsiąkanie gdzie dzięki procesom przyrodniczym zostanie oczyszczona. Pomóc w tym ma tworzenie terenów zielonych i wdrażanie rozwiązań sprzyjających retencji. Na ten apel odpowiedziały samorządy i prywatne firmy m.in. te z sektora budowlanego.

Deweloperzy dziś robią wiele, by współtworzyć błękitno-zieloną infrastrukturę i wspierać lokalne ekosystemy. Zaczynają budować zielone dachy, kopać niecki bioretencyjne, pozwalać pnączom piąć się po fasadach budynków i dbać o bioróżnorodność na łąkach kwietnych i w parkach kieszonkowych tworzonych w ramach swoich inwestycji.