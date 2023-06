Warsaw Unit jedynym takim budynkiem w Polsce

Warszawski wieżowiec Warsaw Unit uzyskał certyfikat WELL Core na najwyższym możliwym poziomie – Platinum.

Warsaw UNIT wieżowiec Ghelamco, jako pierwszy i jedyny budynek w Polsce uzyskał certyfikację WELL Core na najwyższym możliwym poziomie – Platinum.

Warszawski biurowiec przy rondzie Daszyńskiego jest też pierwszym obiektem z certyfikatem WELL Core w ramach programu pilotażowego WELL v2 z tak wysokim wynikiem: 99/100 punktów!

Wcześniej Warsaw UNIT otrzymał również WELL Health-Safety Rating koncentrujący się na bezpieczeństwie zdrowotnym i dobrostanie użytkowników.

Już wcześniej obiekt jako pierwszy wysokościowiec w kraju otrzymał zielony certyfikat BREEAM z najwyższą możliwą oceną Outstanding.

Jesteśmy dumni, że Warsaw UNIT otrzymał certyfikat WELL Core na poziomie Platinum jako jedyny w Polsce. To wyróżnienie świadczy o naszym zobowiązaniu wobec zrównoważonego rozwoju i zgodności z polityką ESG. Dążymy do tworzenia przestrzeni, które nie tylko odpowiadają na potrzeby biznesu, ale również dbają o zdrowie, komfort i dobre samopoczucie użytkowników. Tak wysoka punktacja i platynowy poziom dla Warsaw UNIT potwierdzają również, że nasz budynek oferuje najwyższe standardy zrównoważonego projektowania, a my jesteśmy liderem w tej dziedzinie w Polsce – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

WELL jest prestiżowym systemem wielokryterialnej certyfikacji budynków, który ma na celu potwierdzenie najwyższej troski o zdrowie i komfort pracy użytkowników. Aby obiekt otrzymał certyfikat na poziomie Platinum, musi spełniać najwyższe standardy w kilkunastu obszarach, takich jak: powietrze, woda, światło, ruch, komfort cieplny, akustyka czy materiały. Warsaw UNIT spełnił ponad 100 wymagań, których celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków dla użytkowników. W regionie CEE tylko w Rumunii znajdują się dwa obiekty certyfikowane na poziomie Platinum. Trzy państwa posiadają natomiast po jednym takim budynku: Słowacja, Węgry oraz Czechy. Od teraz do tego grona dołączyła również Polska.

Warsaw UNIT z Platynowym certyfikatem WELL, fot. mat. pras. Ghelamco

Gratulujemy firmie Ghelamco uzyskania certyfikatu WELL Core w ramach programu pilotażowego WELL v2 dla wieżowca Warsaw UNIT, pierwszego projektu w Polsce, który uzyskał go na poziomie Platinum. Certyfikacja na poziomie Platinum opiera się na wcześniejszym osiągnięciu przez Ghelamco oceny WELL Health-Safety Rating. Ghelamco przy wsparciu Sweco demonstruje wyjątkowe przywództwo i zaangażowanie w priorytetowe traktowanie zdrowia oraz dobrego samopoczucia każdego, kto wchodzi do budynku - mówi Ann Marie Aguilar, Senior Vice President, EMEA, w International WELL Building Institute.

W Polsce o pełną certyfikację WELL stara się ponad 100 obiektów, natomiast o WELL lub WELL Health Safety Rating walczy ponad 200 budynków. Wieżowiec Warsaw UNIT ma oba te wyróżnienia.

Uzyskanie certyfikatu WELL Core w ramach programu pilotażowego WELL v2 na najwyższym możliwym poziomie Platynowym wymagało ogromnego zaangażowania inwestora, projektantów, wykonawcy i zarządcy obiektu. Jest efektem ciężkiej i długiej pracy dużego zespołu. Cieszymy się, że mogliśmy go wesprzeć naszym doświadczeniem i teraz wspólnie świętować ten sukces – mówi Daniel Hojniak, kierownik zespołu WELL AP, LEED AP, BREEAM AP w Sweco Polska.

– Ambicją Ghelamco było wykorzystanie programu pilotażowego WELL v2, najnowszej wersji WELL Building Standard, która została znacznie rozszerzona. Warsaw UNIT był pierwszym budynkiem w Polsce, dla którego zdecydowano się na taki ruch. Co więcej, brał on udział w programie pilotażowym, stworzonym przez jednostkę certyfikującą IWBI z myślą o zespołach projektowych, gotowych do przecierania szlaku w tym obszarze. Doświadczenia uzyskane podczas certyfikacji Warsaw UNIT, miały bezpośredni wpływ na obecny kształt wybranych wymagań finalnej wersji WELL v2 z której korzysta ponad 20 000 projektów na całym świecie.

O Warsaw Unit

Liczący 46 pięter i 59 000 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej Warsaw UNIT jest najbardziej ekologicznym i zaawansowanym technologicznie wieżowcem w Polsce, doskonale wpisującym się w strategię ESG firmy Ghelamco oraz jej najemców. Już wcześniej obiekt jako pierwszy wysokościowiec w kraju otrzymał zielony certyfikat BREEAM z najwyższą możliwą oceną Outstanding. Potwierdzeniem jego zrównoważonego charakteru jest też certyfikacja w systemach WELL Platinium, WELL Health-Safety Rating, Green Standard Building oraz „Obiekt bez barier”.

O energooszczędny i niskoemisyjny charakter Warsaw UNIT codziennie dba ponad 40 000 czujników i 800 liczników w ramach supernowoczesnego systemu BEMS. Dzięki temu i wielu innym rozwiązaniom, zużycie energii w wieżowcu jest nawet o blisko 30% mniejsze niż w porównywalnych budynkach wysokościowych. Warsaw UNIT będzie także pierwszym wieżowcem w Polsce zasilanym w 100% czystą energią elektryczną. To efekt ogłoszonego przez Ghelamco przełomowego projektu budowy własnych farm fotowoltaicznych.

W Warsaw UNIT funkcjonuje opracowany przez Ghelamco autorski system operacyjny Signal OS z własną aplikacją, która daje najemcom i zarządcom wiele możliwości, w tym czynnego uczestnictwa w procesie zrównoważonego gospodarowania mediami. W biurowcu zastosowano także rozwiązania antypandemiczne, m.in. wirusobójcze lampy UV w windach i systemach wentylacji.

Projekt Ghelamco wyróżnia elegancka, ponadczasowa architektura i oryginalne rozwiązania, takie jak falująca na wietrze, efektowna fasada kinetyczna w formie smoczej łuski czy Skyfall Warsaw – podniebny, w pełni przeszklony taras widokowy z opadającą podłogą, gwarantujący gościom niezapomniane wrażenia.