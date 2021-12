Warsaw Unit jest oficjalnie Outstanding. To pierwszy wieżowiec w Polsce z takim certyfikatem

Warsaw Unit jest pierwszym w Polsce wieżowcem z certyfikatem BREEAM na najwyższym możliwym poziomie. To również drugi budynek z takim certyfikatem w Warszawie.

Warsaw Unit, najnowszy wieżowiec Ghelamco, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding, czyli najwyższym możliwym.

To pierwszy certyfikat na tym poziomie dla budynku wysokościowego w Polsce i drugi w Warszawie.

Certyfikat przyznano w oparciu o system BREEAM International New Construction 2013.

Za projekt architektoniczny odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Ghelamco po raz kolejny udowodniło, że chce i potrafi budować jedne z najbardziej ekologicznych budynków na świecie. Warsaw Unit jest drugim po biurowcu Wronia 31 budynkiem dewelopera z certyfikatem BREEAM na poziomie Outstanding. Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji odpowiada firma SWECO.

- Warsaw Unit jest dziś jednym z najlepszych biurowców w Polsce. Potwierdzają to kolejne certyfikaty, potwierdza to zainteresowanie ze strony najemców. To już trzeci projekt Ghelamco przy rondzie Daszyńskiego, który cieszy się tak dużym powodzeniem – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

BREEAM to ogólnoświatowy, najstarszy i najbardziej znany niezależny system oceny budynków i projektów infrastrukturalnych. Akredytacja jest uznawana w całej branży jako wiodący standard. Oceniana jest m.in. jakość budynku, jego przyjazność dla środowiska naturalnego oraz komfort przebywających w nim ludzi. Ewaluacja dokonywana jest na każdym etapie budowy. Metodę opracowała organizacja Building Research Establishment (BRE) w Wielkiej Brytanii.

Punktacja jest przyznawana w 10 kategoriach. Warsaw Unit otrzymał maksymalną ilość punktów w kategoriach transport (dzięki znakomitej lokalizacji przy Rondzie Daszyńskiego) oraz woda (m.in. za rozwiązania zmniejszające zużycie wody). Niewiele mniej punktów przyznano w kategoriach zarządzanie, energia, materiały i odpady czy wykorzystanie terenu i ekologię. W sumie budynek zdobył 88,5%, co zapewniło możliwość uzyskania najwyższego możliwego poziomu oceny.

BREEAM to kolejny prestiżowy certyfikat Warsaw Unit. Budynek ma już certyfikat Green Building Standard. Niedawno otrzymał od International WELL Building Institute™ (IWBI) precertyfikację w najnowszym systemie WELL v2 Core. Budynek jest też w procesie uzyskiwania finalnego certyfikatu WELL v2, WELL Health-Safety Rating oraz „Obiekt bez barier”.

Za projekt architektoniczny odpowiada Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt. Zarządcą budynku jest CBRE, międzynarodowa firma doradcza, która ma w nim także swoją siedzibę. Głównym najemcą budynku jest firma ubezpieczeniowa Warta.