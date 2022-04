Warsaw Unit w gronie najbezpieczniejszych budynków na świecie

Warszawski wieżowiec Warsaw UNIT otrzymał certyfikat WELL Health-Safety Rating i dołączył tym samym do grona najbezpieczniejszych biurowców na świecie.

Warsaw Unit jest w pełni przystosowany do pracy w postpandemicznej rzeczywistości. Skuteczność rozwiązań zastosowanych w wieżowcu potwierdzona została certyfikatem WELL Health-Safety Rating.

W budynku zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie opracowane przez Ghelamco wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej.

To już kolejny certyfikat WELL Health-Safety Rating przyznany dla inwestycji Ghelamco. Wcześniej do grona najbezpieczniejszych budynków świata dołączyła inna z flagowych inwestycji dewelopera w Polsce – wieżowiec The Warsaw HUB. Za wsparcie zespołu Ghelamco oraz koordynację procesu certyfikacji WELL Health-Safety Rating dla całego kompleksu Warsaw UNIT odpowiadała firma SWECO.

– Komfort i zdrowie użytkowników naszych inwestycji są dla nas priorytetowe. Nasze budynki wyposażamy w najnowocześniejsze technologie opracowane we współpracy ze środowiskami naukowymi – podkreśla Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland.

WELL Health-Safety Rating to certyfikat, który pozwala w obiektywny, poparty badaniami naukowymi sposób pokazać, że procedury wdrożone w budynku – jak również regularna kontrola jego kluczowych systemów (takich jak m.in. wentylacja i instalacja wodna) – pozytywnie wpływają na zmniejszenie ryzyka związanego z zagrożeniami typu COVID-19.

Nowoczesne technologie

Aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo pracownikom, w Warsaw UNIT zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie opracowane przez Ghelamco wspólnie z naukowcami z Politechniki Warszawskiej. W windach oraz systemie klimatyzacji budynku zainstalowano lampy UV, które skutecznie dezynfekują przestrzeń i powietrze, zapewniając maksymalną sterylność. Dodatkowo w tzw. „trybie pandemii” system klimatyzacji może pracować wyłącznie z wykorzystaniem świeżego powietrza. W budynku jest też regularnie testowana jakość wody poprzez wykonywanie badań laboratoryjnych, natomiast liczne filtry i czujniki dokładnie kontrolują jakość powietrza, dzięki czemu wnętrza Warsaw UNIT pozostają wolne od smogu.

O wszystkich procedurach z tym związanych pracownicy kompleksu są informowani za pomocą aplikacji mobilnej, będącej częścią budynkowego systemu operacyjnego Signal OS, stworzonego przez Ghelamco. Aplikacja służy także do nadawania dostępów i zapraszania gości, co zapobiega wpuszczaniu do budynku nieproszonych osób