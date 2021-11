Warsaw Unit z jedyną taką atrakcją w Europie. Dla osób o mocnych nerwach!

W najwyższym budynku przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie, biurowcu Warsaw Unit, na wysokości 200 metrów otwarto atrakcję Skyfall, zapewniającą ekstremalne przeżycia zwiedzającym.

Sercem miejsca jest znajdująca się na wysokości niemal 200 metrów czteroosobowa platforma ze szklaną podłogą, która wychyla się na zewnątrz budynku o 15 stopni, oferując odwiedzającym wrażenia niespotykane dotąd w Europie.

Wybudowany przez Ghelamco Warsaw UNIT to najwyższy budynek przy rondzie Daszyńskiego. Przyciąga wzrok smukłą sylwetką i tzw. smoczą skórą, czyli instalacją z płytek, które reagują na każdy podmuch wiatru, „ożywiając” dolną część elewacji.



Sercem miejsca jest znajdująca się na wysokości niemal 200 metrów czteroosobowa platforma ze szklaną podłogą, która wychyla się na zewnątrz budynku o 15 stopni, oferując odwiedzającym wrażenia niespotykane dotąd w Europie.



Skyfall Warsaw jest bowiem jedyną tego typu atrakcją na starym kontynencie, podobne znaleźć można dopiero za oceanem. W Chicago w budynku Willis Tower znajduje się posiadający szklaną podłogę Skydeck, a w wieżowcu 360 Chicago zainstalowano wychylający się Tilt. Skyfall Warsaw jest o tyle wyjątkowy, że łączy obie te atrakcje stając się jedynym takim miejscem na świecie.

– Staramy się, żeby budowane przez nas wieżowce były otwarte dla mieszkańców Warszawy. Warsaw Spire miał plac Europejski, a Warsaw HUB połączyliśmy z metrem niesamowitym łącznikiem. Chcieliśmy, żeby Warsaw UNIT również dał coś mieszkańcom Warszawy. Podczas Nocy Muzeów zapraszaliśmy warszawiaków do naszego położonego na 41 piętrze biura w Warsaw Spire. Odwiedzało nas tysiące osób. Tak powstał pomysł na Skyfall Warsaw, miejsce, które zagwarantuje spektakularne widoki i ekstremalne wrażenia – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający na Europę Środkowo-Wschodnią Ghelamco.



Skyfall Warsaw to nie tylko platforma widokowa. To także przestrzeń o powierzchni użytkowej 500 mkw. dająca możliwość organizacji spotkań nawet dla 200 osób. Mieszczą się tu trzy sale z opcją wynajmu na wyłączność. Goście mają do dyspozycji m.in. dwa tarasy z możliwością zamknięcia dachu, bar, a także starannie wyselekcjonowane wyposażenie multimedialne i techniczne. Za wystrój wnętrza odpowiada Mac Stopa z pracowni Massive Design – znany i doceniany kreator nowoczesnych, innowacyjnych i niekonwencjonalnych wnętrz, który od dłuższego czasu współpracuje z Ghelamco przy różnego rodzaju projektach.



Na początku Skyfall Warsaw będzie dostępny dla firm i organizacji. W pierwszym kwartale 2022 roku zostanie udostępniony klientom indywidualnym.