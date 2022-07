Warsaw Unit zgarnia kolejne nagrody

Wieżowiec Warsaw Unit otrzymał w tym tygodniu aż trzy nagrody. To m.in. międzynarodowe jury konkursu CEEQA 2022 doceniło biurowiec w dwóch kategoriach – Office Development of the Year oraz Overall Building of the Year CEE. Za projektem stoi Polsko-Belgijska Pracownia Architektury Projekt.

Charakteru budynkowi dodaje tzw. smocza łuska - falująca na wietrze, efektowna instalacja pozostająca częścią fasady.

- Nagrody w konkursie CEEQA to dla nas bardzo cenne wyróżnienia. Warsaw UNIT jest kolejnym projektem będącym wkładem Ghelamco w budowę nowego centrum Warszawy. Jurorzy docenili nie tylko jego elegancką, ponadczasową architekturę, ale też nowatorskie rozwiązania w zakresie nowych technologii, bezpieczeństwa i zrównoważonego charakteru inwestycji, co jest szczególnie ważne w kontekście naszej strategii ESG – mówi Jeroen van der Toolen, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland na Europę Środkowo-Wschodnią.

Oddany do użytku w maju 2021 roku 202-metrowy Warsaw UNIT to jeden z bardziej zaawansowanych technologicznie budynków w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Potwierdzeniem tego są certyfikaty, m.in. BREEAM, w którym biurowiec otrzymał najwyższą możliwą ocenę jako pierwszy wysokościowiec w Polsce czy certyfikaty WELL Health-Safety Rating oraz precertyfikat WELL v2, które świadczą o najwyższej możliwej trosce o zdrowie i komfort użytkowników biurowca.

Budynek pochwalić się może również tytułem „Obiekt bez barier”, co oznacza jego pełne przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością. Na 46 piętrach Warsaw UNIT do dyspozycji najemców jest aż 57 tys. mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej. W windach oraz systemie klimatyzacji budynku zainstalowano lampy UV, które skutecznie dezynfekują przestrzeń i powietrze, zapewniając maksymalną sterylność i uwalniając wnętrza wieżowca od smogu.

Charakteru budynkowi dodaje tzw. smocza łuska - falująca na wietrze, efektowna instalacja pozostająca częścią fasady. Główną atrakcją Warsaw UNIT jest Skyfall – całkowicie przeszkolony, najwyżej położony w Polsce taras widokowy.