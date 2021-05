Warszawa najbardziej zrównoważonym miastem w Polsce

Warszawa zajęła 1. miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych, informuje UM Warszawa.

Badanie porównuje 50 polskich miast pod kątem ich zrównoważonego rozwoju ocenianego w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Warszawa znalazła się na 1. miejscu w rankingu ogólnym, a podium uzupełniły: na 2. miejscu Toruń i na 3. miejscu Zielona Góra. Stolica zwyciężyła również w kategoriach Społeczeństwo oraz Gospodarka. Stawkę zwycięzców uzupełnił Koszalin, który okazał się najlepszy w kategorii Środowisko.

Jest to druga edycja tego konkursu – w pierwszej Warszawa również zajęła 1. miejsce w ogólnym rankingu oraz okazała się najlepsza w obszarach gospodarczym i społecznym.

Warszawa zwyciężyła dzięki bardzo dobrym wskaźnikom gospodarczym i społecznym. Stolica w ostatnich kilkunastu latach przeżywa boom inwestycyjny, zwłaszcza w obszarze infrastruktury komunikacyjnej. Docenione zostały też: bardzo niski poziom bezrobocia a także fakt, że jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które notuje dodatni przyrost naturalny.

Podkreślono, że Warszawa jest miastem zielonym - ¼ powierzchni miasta to tereny zieleni. Co więcej, stolica jako pierwsze w Polsce miasto dołączyło do programu Green Cities Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W jego ramach zostanie opracowana Zielona Wizja Warszawy, czyli długoterminowa strategia zrównoważonego rozwoju miasta. Jej celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej miasta najpóźniej w 2050 roku.

Ranking Polskich Miast Zrównoważonych

Klasyfikacja rankingu ustalana jest wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych danych. Przygotowano go na podstawie 45 wskaźników, zgrupowanych w trzech obszarach. Prezentują one ogólny obraz stabilności gospodarczej, standardów środowiskowych i jakości życia w miastach. Obszar rozwoju społecznego ocenia miasta pod względem demografii, poziomu i dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji, czy kultury.

W obszarze Środowisko miasta są oceniane pod względem jakości środowiska, różnorodności biologicznej, gospodarki odpadami i dostępności urządzeń sieciowych. Z kolei obszar Rozwoju Gospodarczego odzwierciedla zamożność miasta oraz jego atrakcyjność dla biznesu.

W pierwszej trójce rankingu oprócz Warszawy znalazły się Toruń i Zielona Góra. Zestawienie objęło 50 największych miast w Polsce. Ranking Polskich Miast Zrównoważonych został opracowany przez polskich ekspertów firmy Arcadis, globalnej firmy projektowo-doradczej dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas konferencji Miasta Zrównoważone, która odbyła się 11 maja.