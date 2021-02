Warszawa najlepsza w Europie pod względem inteligentnej mobilności transportu publicznego

Warszawa – ex aequo z Brukselą – ma najwyższy w Europie wskaźnik inteligentnej mobilności w kategorii transportu publicznego. Udział komunikacji miejskiej w transporcie pasażerskim naszej stolicy jest prawie o połowę wyższy niż w innych europejskich miastach. W dół w rankingach "ciągnie" ją m.in. zanieczyszczone powietrze.

Microsoft zgromadził dane z przeszło 20 źródeł, w tym Eurostatu, Europejskiej Agencji Środowiska i OECD, na podstawie których określił Wskaźniki Inteligentnej Mobilności (Smart Mobility Index). Indeksy, jak również analiza i wizualizacja, dokonane przez firmę z pomocą narzędzia Power BI, pokazują pozytywny związek między rozwojem inteligentnej mobilności, a 35 kluczowymi aspektami życia mieszkańców, w tym czystością powietrza, zadowoleniem mieszkańców z życia, czy bezpieczeństwem dróg i transportu. Zestawienie objęło 29 europejskich miast.

Szybkość i łatwość, z jaką możemy poruszać się po mieście, ma znaczący wpływ na jego mieszkańców, poziom i jakość ich życia oraz samopoczucie. Mobilność ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego funkcjonowania miast. Wiele z nich stoi jednak przed coraz większymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem ruchu ludzi i towarów i to nie tylko ze względu na tak oczywiste kwestie, jak korki drogowe.

Presja regulacyjna i polityczna dodatkowo zwiększa złożoność kwestii, takich jak pilna potrzeba ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy jakości powietrza, reagowanie na zmiany potrzeb i zachowania obywateli, rosnący rynek dostaw e-commerce czy popularność pracy zdalnej.

Pandemiczny “lockdown” zadziałał jak behawioralny “wyłącznik”, nakłaniając wiele osób do rozważenia konieczności podróżowania i wyborów związanych z transportem. Nasila to tendencje sprzed kryzysu, takie jak przejście z posiadania auta na własność czy komunikacji miejskiej planowanej wg rozkładów na nowe trendy mobilności, w tym mikromobilność, usługi abonamentowe i usługi transportu współdzielonego. Jednocześnie, elastyczny model pracy i tendencja do pracy zdalnej i hybrydowej (76% europejskich firm wprowadziło pracę zdalną), wskazuje, że wielu pracowników biurowych będzie rzadziej dojeżdżać do pracy lub zmieni porę korzystania z transportu na godziny poza szczytem.

Potrzeba czasu, aby wpływ tych zmian był odczuwalny. Obok nich, zupełnie oddzielnie kształtują się trendy w mobilności niezwiązane z pandemią, które mają charakter trwały i długoterminowy. Tym, co je łączy jest jasna potrzeba inteligentniejszych rozwiązań w zakresie mobilności.

Ralf-Peter Schäfer z firmy TomTom zauważył, że mimo spadku wartości indeksu ruchu w 2020 r. z powodu pandemii, mieszkańcy miast “nadrobią” podróżowanie i prawdopodobnie niebawem znów przywitamy korki. – Dlatego teraz jest najlepszy czas, aby planiści miast, decydenci, pracodawcy i kierowcy wypracowali wspólnie pomysł na to, co zrobić, aby drogi były mniej zatłoczone w przyszłości – przekonuje.

– Odpowiedzią na złożone wyzwania związane z mobilnością miast są innowacje. Aby po nie sięgnąć potrzebna jest współpraca między władzami miasta, dostawcami usług transportowych, firmami zajmującymi się mobilnością i partnerami technologicznymi. Mobilność staje się inteligentną platformą, opartą na łączności, możliwości wykorzystania danych w czasie rzeczywistym i sztucznej inteligencji – mówi Bartosz Stebnicki, Dyrektor Sektora Publicznego w polskim oddziale Microsoft.