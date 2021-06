Warszawa przyszłości i prace nad studium. Nowe wystawy w stołecznym Zodiaku

Do 27 czerwca w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury można oglądać dwie wystawy: „Robimy Studium! Raport z planowania Warszawy” oraz „FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?”. Ich autorami są mieszkańcy, eksperci, architekci i urbaniści.







Powstaje nowa konstytucja przestrzenna Warszawy. Wystawa „Robimy studium! Raport z planowania Warszawy”, prezentowana w pawilonie jest dalszym ciągiem rozmów o tym dokumencie w ramach konsultacji społecznych.

- Planując rozwój przestrzenny Warszawy, wspólnie wpływamy na naszą przyszłość. Warszawiacy doskonale o tym wiedzą i są bardzo zaangażowani w tworzenie nowego Studium o czym świadczy 25 tys. złożonych wniosków. Wszystkie zostały wnikliwie przeanalizowane. Teraz prezentujemy założenia do Studium. I liczymy na opinie mieszkańców – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Twórcy dzielą się wiedzą zebraną podczas pracy nad założeniami do nowego studium. Wychodzą od prognozy demograficznej. Warszawa nie będzie bowiem aż tak wielkim miastem, jak zakładali poprzednicy. Będzie rosnąć wolniej – w perspektywie najbliższych 30 lat liczba warszawiaków zwiększy się do 2 mln 225 tysięcy mieszkańców. To szansa by skupić się na tworzeniu dobrej jakości życia w przyjaznej przestrzeni a nie nadmiernym rozroście miasta.

Na wystawie można zobaczyć, jak stolica chce zadbać o klimat, lokalność i wygodne życie blisko domu oraz swoją architektoniczną tożsamość.

Jak będziemy mieszkać w stolicy przyszłości?

- Dziś musimy myśleć o mieście jako ekosystemie, który wspólnie tworzą mieszkańcy, zieleń, woda, przyroda, architektura i infrastruktura. Tylko to da nam szansę, by Warszawa była w przyszłości zdrowym i wygodnym miejscem do życia. To, że takiej Warszawy potrzebujemy, pokazały prace nadesłane na konkurs „FUTUWAWA. Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości? ”- dodaje Marlena Happach, architekt miasta.

Łącznie na konkurs wpłynęło ponad 250 prac, które składają się na bardzo ciekawą wizję Warszawy, prezentowaną w Wyspie Cienia, instalacji na placu przed ZODIAKIEM. Tutaj można spojrzeć na Warszawę z dystansu, by skupić się na prześledzeniu 19 najciekawszych wizji przyszłości.

Na konkursowe pytanie odpowiedzieli też najmłodsi i młodzież. To oni będą zamieszkiwać stolicę i inne miasta przyszłości i myślą o tym bardzo poważnie. Prace młodych twórców będzie można zobaczyć w witrynach C&A w Domach Towarowych Wars Sawa Junior przy pasażu Wiecha.

Na obie wystawy zapraszamy do 27 czerwca w godzinach 12.00 -19.00. 9 czerwca o godzinie 18.00 odbędzie się wernisaż podczas, którego zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu FUTUWAWA.