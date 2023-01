Warszawa stawia na dostępność architektoniczną. Rusza z kampanią informacyjną

Miasto stołeczne Warszawa rozpoczęło kampanię mającą na celu promocję i szerzenie informacji dotyczących dostępności architektonicznej w mieście.

Miasto dostępne to miasto, w którym każdy mieszkaniec i mieszkanka w sposób równy i niezależny ma zapewniony dostęp do budynku w przestrzeni publicznej, usług czy komunikacji. To miasto gdzie każdy może żyć, uczyć się, pracować, podróżować czy też relaksować się w sposób komfortowy. I właśnie po to, aby Warszawa stawała się coraz bardziej miastem dla wszystkich uwzględniającym jak najszerzej potrzeby wynikające z ograniczeń mobilności czy percepcji. Dlatego przyjęliśmy i wdrażamy standardy dostępności – powiedziała Donata Kończyk, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności.