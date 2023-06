Warszawiacy głosują na budżet obywatelski. Jeszcze tylko do piątku

Do piątku włącznie mieszkańcy Warszawy mogą głosować na projekty w budżecie obywatelskim. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 100 mln zł.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy i mieszkanki Warszawy mogą zdecydować, na co przeznaczyć pieniądze z budżetu stolicy.

Jak dotąd w tegorocznym głosowaniu wzięło udział blisko 45 tys. warszawiaków i warszawianek.

Głosowanie trwa do 30 czerwca (włącznie).

W tym roku można wybierać spośród 1183 projektów – 1065 dzielnicowych oraz 118 ogólnomiejskich. Na realizację zwycięskich pomysłów miasto przeznaczy ponad 100 mln zł.

Blisko 45 tys. osób oddało już głos w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Największe zaangażowanie jak dotąd, widać w Ursusie, Białołęce i Wawrze. Głosowało tam odpowiednio 40, 36 i 32 osoby na tysiąc mieszkańców. Głosowanie kończy się w piątek.

Najłatwiej zagłosować elektronicznie – na stronie budżetu obywatelskiego. Można również oddać głos w sposób tradycyjny – wypełniając papierową kartę do głosowania w urzędzie dzielnicy (w godzinach pracy urzędu).

Każdy mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie 15 projektów dzielnicowych w jednej, wybranej dzielnicy oraz 10 projektów ogólnomiejskich.

W 10. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców jest ponad 101 mln zł. Z tego 30 mln to pula ogólnomiejska, a blisko 71 mln – dzielnicowa. Każda z 18. dzielnic Warszawy ma udział proporcjonalny do liczby mieszkańców.

Projekty do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy zgłaszali już w grudniu. Urzędnicy je oceniali formalnie i merytorycznie, a teraz trwa głosowanie - do 30 czerwca (do godziny 23.59). Wyniki i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 13 lipca. Ich realizacja rozpocznie się w 2024 roku.