Warszawski biurowiec Q22 pierwszy w Polsce z takim certyfikatem

Warszawski biurowiec Q22 otrzymał jako pierwszy w Polsce certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Outstanding w najnowszym standardzie oceny.

Biurowiec Q22 jako pierwszy w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM In-Use w najnowszym standardzie oceny International Commercial V6 na poziomie Outstanding, dla dwóch zakresów certyfikacji (Part 1 Asset Performance i Part 2 Building Management). Oznacza to, że spełnia najwyższe światowe kryteria w zakresie m.in. gospodarowania energią, innowacji, wykorzystywanych materiałów, zarządzania budynkiem i zapewniania dobrego samopoczucia i komfortu użytkownikom.

- Biurowiec Q22 to perła w naszym portfolio. To przykład budynku, który niezależnie od swojej wysokiej jakości na etapie oddania go do użytkowania, jest cały czas udoskonalany zgodnie z pojawiającymi się nowościami technologicznymi i rozwiązaniami ESG. Q22 wyznacza trendy i może stanowić źródło inspiracji dla właścicieli chcących wprowadzać w swoich obiektach zrównoważony rozwój w najbardziej nowoczesnym wydaniu. Od dnia zakupu Q22 wyznaczamy sobie nowe cele w zakresie ulepszeń, zarówno dotyczących użytkowania budynku, jak i świadomości jego najemców. Wprowadzane przez nas rozwiązania skutkują znacznym obniżeniem zużycia mediów, co jest istotne ze względów kosztowych dla naszych najemców i ma pozytywny wpływ na środowisko - mówi Anna Szelc, Dyrektor Investment Management Invesco Real Estate w Polsce.